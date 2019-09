Alejandro Fernández tiene un gran motivo para estar contento

El cantante mexicano Alejandro Fernández recibirá el Premio a la Herencia Hispana 2019 el 1 de octubre. Chris Pizzello/Invision/AP

El cantante mexicano Alejandro Fernández recibirá el Premio a la Herencia Hispana el 1 de octubre en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, DC.

Durante la 32 edición del premio, uno de los más importantes creados por la Casa Blanca, en 1987, para destacar la labor de los hispanos en Estados Unidos en todas las esferas, Fernández se unirá al actor Eugenio Derbez, a quien le será otorgado el reconocimiento por su carrera en el cine, y al boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, que lo recibirá en la categoría de deportes.

La lista también incluye a las líderes Elizabeth Acevedo, Alejandra Castillo, Virginia Kase y Mónica Ramírez, entre otros.

“En el contexto en el que se encuentran nuestra identidad y nuestras raíces, es un gran honor recibir este reconocimiento y un placer ser parte de esta celebración. Me siento orgulloso de ser mexicano”, expresó el intérprete a el Nuevo Herald.

A lo largo de su trayectoria “El Potrillo”, tal como lo llaman los medios y sus más de 20 millones de seguidores en las redes sociales, ha vendido más de 35 millones de discos alrededor del mundo.

Tras dar sus primeros pasos en la ranchera y otras expresiones tradicionales de la música popular mexicana, a principios de la década de 1990, el hijo del legendario Vicente Fernández incursionó con éxito en la balada romántica y otros géneros que le ganaron la aprobación inmediata de gran público.

Entre los intérpretes a los que ha unido su voz sobresalen Gloria Estefan, Marc Anthony, Beyoncé, Plácido Domingo y Sebastián Yatra.

Fernández recibió dos Grammy Latinos en la categoría Mejor Álbum Ranchero por los discos Mi verdad y En vivo juntos por última vez, Vicente y Alejandro Fernández, en los años 2000 y 2004 respectivamente. Sin contar el premio del Salón de la Fama de Billboard y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

SHARE COPY LINK Alex, hijo del cantante mexicano Alejandro Fernández y nieto de Vicente Fernández, nos cuenta sobre sus comienzos, como el apoyo familiar lo ha ayudado a llevar este nuevo proyecto y nos presenta su más reciente sencillo.

Entre sus álbumes más publicitados se destacan Confidencias (2013), producido por Phil Ramone, que cuenta con temas tan conocidos como Hoy tengo ganas de ti, junto con Christina Aguilera; la versión bilingüe de Nobody Knows You When You’re Down and Out, con Rod Stewart, y Me olvidé de vivir, en el que hace dúo con su padre.

En cuanto a Rompiendo fronteras (2017) otro disco emblemático, el intérprete hace gala de su versatilidad al combinar las rancheras con el pop y el reggaetón.

Como adelanto de un disco de mariachis que publicará en el 2020, el cantante estrenará el sencillo Caballero, el 4 de octubre.

“La Fundación para la Herencia Hispana tiene el honor de distinguir el talento de Alejandro Fernández como una superestrella en la industria de la música”, expresó José Antonio Tijerino, presidente de la entidad. “El impacto de Alejandro en México, Estados Unidos y en el resto del mundo ha dejado una marca imborrable”.

A lo largo de su historia el Premio a la Herencia Hispana ha sido otorgado a Rita Moreno, Plácido Domingo, Celia Cruz, Tito Puente, Gloria Estefan, Oscar Hijuelos, Martin Sheen, Ricky Martin, Rubén Blades, Fania All-Stars, Junot Díaz, José Feliciano, Carlos Vives, Alejandro Sanz, Juanes, Antonio Banderas, Juan Luis Guerra, Anthony Quinn, J. Balvin, Zoe Saldana, Juan Marichal, Los Tigres del Norte, Óscar de la Hoya, América Ferrera, Pedro Martínez, Luis Fonsi, Andy García, Gael García Bernal, Diego Luna y a Sonia Sotomayor, entre otras celebridades del arte, el deporte y la política.

La ceremonia se transmitirá el sábado 11 de octubre a las 10 p.m. por PBS.