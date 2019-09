Netflix TV series ‘Monarca’ shows México that doesn’t ride burros or wear sombreros

La productora y actriz mexicana Salma Hayek sonríe durante la alfombra roja de la premiere de la serie ‘Monarca,’ en Ciudad de México. Agencia EFE

The television series ‘Monarca,’ which will air on Netflix on Sept. 13, depicts a México that is “current, that doesn’t ride a burro or wear a sombrero,” the show’s producer, actress Salma Hayek, said Tuesday.

“It’s a series that shows the corporate México with great sophistication, there’s politics (in it) too, traditions. We show a cosmopolitan, vibrant, interesting, culinary city ... And we also show a rich, vast province with traditions, mystery, beauty,” she said at a press conference in México City.

The fiction series recounts and unveils the secrets of a powerful Mexican family with huge business dealings and other links - told in a subtle way - with corruption and drug trafficking.

At the center of this tale of modern México with elements of mystery is the matriarch of the family, played by actress Rosa María Bianchi, and her three children, who seek to divide power among themselves and who are played by Irene Azuela, Juan Manuel Bernal and Osvaldo Benavides.

At the press conference, Hayek said that – with this view of the country – she “would like for people in other countries to identify” with the Mexican characters.

“They’re going to be identified with in all countries around the world,” said the veteran actress of the series, which will be seen in more than 190 countries.

The actors said that they are convinced that the production will break down many of the long-standing cliches about México established in films and other TV series.

Benavides called the series “a mirror of the reality in which we live” that shows “how a nuclear family can affect an entire country.”

Another of the strong points emphasized by the popular actor is that the series “is complex, it’s not only about one thing.”

He also said that “it’s not a story about narcos, of which there are already too many,” but rather “this is something else, it’s something fresh, something different.”

“What’s important here are the relationships (among the characters), that’s what it’s about,” he said, emphasizing that his character in the series is marked by lying and lives a double life.

His cast colleague, Bernal, who plays the older brother, said that the production “is a big picture of a Mexican family.”

He plays the businessman of the family and also the one who orders people to carry out “the dark things that someone has to do so that things work in this country or in any Latin American country.”

Azuela plays the sister, who returns from the United States to take the reins of the family business.

“The family forces her to return. Ana María is the sister in the middle, the sister who decided not to be part of this operation, of this life, these activities,” she said.

The series mixes the adrenaline-filled life of the city with beautiful countryside filled with traditional ranches with thousands of agave plants.

Azuela noted that, in speaking with Hayek before beginning filming for the series, the producer told her that she wanted to depict “the modernity” of México.

La serie ‘Monarca’ retrata un México “que no anda en burro ni trae sombrero”

La serie ‘Monarca,’ que aterrizará en la plataforma Netflix el 13 de septiembre, retrata un México “actual, que no anda en burro ni trae sombrero,” dijo la productora de la ficción, Salma Hayek.

“Es una serie que muestra el México corporativo con gran sofisticación, existe la política también, las tradiciones, enseñamos una ciudad cosmopolita, vibrante, interesante, culinaria (...) Y también enseñamos una provincia rica, vasta, con tradiciones, con misterio, con belleza,” expuso en rueda de prensa desde la Ciudad de México.

La ficción narra los entresijos de una poderosa familia mexicana con ingentes negocios y vínculos -contados de forma sutil- con la corrupción y el narcotráfico.

Este México moderno y con cargas de misterio lo protagonizan la matriarca de la familia, encarnada por la actriz Rosa María Bianchi, y sus tres hijos, quienes buscan repartirse el poder y a quienes interpretan Irene Azuela, Juan Manuel Bernal y Osvaldo Benavides.

En conferencia de prensa, Hayek expuso que, con esta visión del país, le “gustaría que las personas de los demás países se identificaran” con los personajes mexicanos.

“Se van a identificar en todos los países del mundo,” dijo convencida la veterana actriz sobre la serie, la cual se verá en más de 190 países.

Los actores se mostraron convencidos de que la producción está llamada a romper con los clichés que el cine y las series han mostrado de México.

Osvaldo Benavides calificó la serie como “un espejo de la realidad en la que vivimos” que enseña “cómo un núcleo familiar puede afectar a un país entero.”

Otro de los puntos fuertes que el popular actor ve a la serie es que “es compleja, no solo va de una cosa.”

“Cada acto, cada momento, cada escena, va transitando hacia el dibujo de lo que es la historia y lo que son los personajes”, declaró.

Asimismo, aclaró que “no es una historia de narcos, que ya hay demasiadas,” sino que “esto es otra cosa, es algo fresco, algo diferente”.

“Lo importante acá son las relaciones (entre los personajes), de eso se trata,” aseveró, puntualizando después que su personaje en la serie está marcado por la mentira y lleva una doble vida.

Su compañero de reparto Juan Manuel Bernal, quien interpreta al mayor de los hermanos en la ficción, destacó que la producción “es un gran retrato de una familia mexicana.”

Él interpreta al hombre de negocios de la familia, y también el que ordena “las cosas oscuras que alguien tiene que hacer para que las cosas funcionen en este país o en cualquier país latinoamericano.”

Irene Azuela da vida a la tercera hermana, la que regresa de Estados Unidos para tomar las riendas del negocio familiar.

“La familia la obliga a regresar, Ana María es la hermana del medio, la hermana que decidió justamente no ser parte de este emporio, de esta vida, de estas prácticas,” contó la actriz.

La serie alterna la adrenalínica vida de ciudad con hermosos paisajes que muestran, entre otros elementos, los tradicionales ranchos con miles de agaves.

Azuela recordó que, al hablar con Hayek antes de rodar la serie, esta le dijo que quería retratar “la modernidad” de México.