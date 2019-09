Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom

El documental, ‘Los Tigres del Norte at Folsom Prison,’ disponible globalmente en Netflix, es más que una película sobre un concierto. Special para Vida en el Valle

Los Tigres del Norte estrenaran ‘Los Tigres del Norte at Folsom Prison’ – el documental original de Netflix, filmado 50 años después del histórico concierto de Johnny Cash en Folsom Prison – este domingo (15 de septiembre).

El documental es un recorrido por el mundo del encarcelamiento de la comunidad latina, y será lanzado en el mes de la Herencia Hispana.

Luego del éxito del primer sencillo, ‘La Prisión de Folsom (Folsom Prison Blues),’ Los Tigres del Norte comparten un segundo avance de su presentación en Folsom lanzando un nuevo video musical, ‘Mi Sangre Prisionera.’ El tema clásico de Los Tigres examina cómo la encarcelación genera una gran carga emocional entre los familiares y seres queridos de los reclusos.

Los Tigres del Norte, unos de los grupos latinos más influyentes y populares de todos los tiempos, con ventas que superan los 40 millones de álbumes y un record de cincuenta sencillos en la posición #1, lanzará un histórico álbum en vivo, que lleva el mismo nombre del documental bajo el sello discográfico de Los Tigres, Fonovisa/Universal el 13 de septiembre.

En conjunto con el documental y el álbum, la banda acaba de lanzar un segundo video musical, ‘Mi Sangre Prisionera,’ filmado durante el concierto del grupo en la prisión de Folsom. La letra de la canción resalta el alto precio que pagan los familiares de los reclusos, el poder de la letra del sencillo se visualiza claramente en el video por la emotiva respuesta de los reclusos al escuchar la canción en vivo.

El documental junto con el álbum fue filmado y grabado en vivo para coincidir con el 50 aniversario del álbum en vivo de Johnny Cash ‘At Folsom Prison,’ y el lanzamiento de la carrera legendaria de Los Tigres del Norte, una agrupación familiar de jóvenes que cruzó la frontera de México a los Estados Unidos con el fin de tocar su música a migrantes y prisioneros. El nuevo álbum tiene las primeras grabaciones en vivo hechas en Folsom desde que Johnny Cash lanzo su álbum en 1968. La banda ha sido la única en recibir autorización por parte del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (el CDCR, por sus siglas en ingles), para filmar y grabar el año pasado en Folsom con motivo de su aniversario.

“Venimos a la prisión de Folsom para estar con aquellas personas que perdieron el camino y han sido olvidadas,” dicen Los Tigres. “Hemos venido para traer música a sus vidas 50 años después del concierto más famoso de la historia que tomó lugar en una prisión, donde el legendario Johnny Cash tocó.

“Siempre hemos tenido un lazo muy estrecho con Johnny Cash y su música… que, así como la nuestra, es sobre aquellas personas que luchan, los marginados, los que no tienen voz.”

El documental es más que una película sobre un concierto. Es un recorrido por el mundo del latino en prisión contada a través de las canciones de la banda y las historias de las prisioneras y prisioneros latinos entrevistados para el documental dentro de la prisión de Folsom. A medida que la demográfica del país continúa cambiando, y con el 43% de la población latina encarcelada en el estado de California, no podría haber mejor momento para resaltar el tema del encarcelamiento de los latinos en los Estados Unidos.

Siendo éste el primer álbum que acompaña un trabajo cinematográfico en los 50 años de carrera de la banda, incluye algunas de las canciones más poderosas de Los Tigres, especialmente seleccionadas por el grupo para este proyecto, de forma que conectaran con las historias personales narradas por los reclusos en el documental. Las voces de los reclusos se pueden escuchar entre canción y canción del álbum, ya que fueron tomadas directamente del documental – amplificando la conexión entre los reclusos y las canciones.

El primer sencillo del álbum, lanzado recientemente, ‘La Prisión de Folsom (Folsom Prison Blues),’ es la primera versión en español de la canción clásica de Johnny Cash, creada con el apoyo de John Carter Cash, su hijo, y escrita en colaboración con Ana Cristina Cash, su nuera. Actualmente está escalando posiciones en loslistados en Estados Unidos y Latinoamérica, y ya ha sido reproducida 2.7 millones de veces en YouTube.

El compositor, Gustavo Santaolalla, doble ganador al Oscar y ganador de 18 Latin Grammys, una leyenda de la industria, junto con su socio Anibal Kerpel, acompañaron al grupo a Folsom y produjeron la música para el documental y el álbum.

El documental fue dirigido por el galardonado director, Tom Donahue y escrito por Los Tigres del Norte junto con Zach Horowitz. Fue producido por Los Tigres, Zach Horowitz e Ilan Aborleda.

Además de la creciente emoción alrededor del estreno del documental de Netflix y el lanzamiento del álbum, esta semana también confirmó el alcance de este legendario grupo en esta era digital, ya que Pandora reconoció a Los Tigres del Norte por alcanzar más de un billón de reproducciones en su plataforma.

Los Tigres del Norte at Folsom Prison

Los Tigres del Norte will release the Netflix Original documentary ‘Los Tigres del Norte at Folsom Prison’ – filmed 50 years after Johnny Cash’s historic concert at Folsom Prison – on Sunday (Sept. 15).

The documentary is a journey into the world of Latino incarceration and set to premiere on the first day of Hispanic Heritage Month.

Following the success of first & still rising single ‘La Prisión de Folsom (Folsom Prison Blues),’ Los Tigres del Norte now shares a second advance look inside their Folsom performance with the new music video release of ‘Mi Sangre Prisionera.’ The classic Tigres examines the emotional toll incarceration takes on the families and loved ones of inmates.

Los Tigres del Norte, one of the most influential and popular Latin bands of all time, with sales of over 40 million albums and a record fifty #1 singles, will release on Sept. 13 a landmark live concert album of the same name on the Fonovisa/Universal label.

In conjunction with the upcoming documentary and album, the band has just released a second music video, ‘Mi Sangre Prisionera,’ filmed at the band’s concerts at Folsom Prison. The song highlights the toll incarceration takes on an inmate’s family – and the power of the track can be seen throughout the video in the emotional response of the inmates watching it live.

The documentary and album were filmed and recorded live, 50 years after the groundbreaking Johnny Cash ‘At Folsom Prison’ live album and the launch of Los Tigres del Norte’s own legendary career as a young family band that crossed the border from México to the U.S. to play early shows to migrant workers and prisoners.

The new album contains the first live recordings from Folsom since Johnny Cash released his album in 1968. The band was the only artist authorized by the California Department of Corrections and Rehabilitations to film and record at Folsom last year for the 50th anniversary.

Los Tigres del Norte llegan a la edición 6 de los premios Grammy Latino en el casino MGM en Las Vegas en 2015. MIKE NELSON Agencia EFE







“We have come to Folsom prison to be with those who lost their way, and those who have been forgotten. We’ve come here to bring our music into their lives, 50 years after the most famous prison concert in history when the legendary Johnny Cash played Folsom,” said Los Tigres in the documentary.

“We have always felt a deep bond with Johnny Cash and his music... (which) like ours, is about those who struggle, the marginalized, and the voiceless.”

This is more than a concert film. It’s a journey into the world of Latino incarceration told through the songs of the band and the stories of Latino and Latina inmates at Folsom Prison interviewed for the documentary. As the demographics of the country continue to change, and with Latino inmates now accounting for 43 per cent of the overall prison population of California (where Folsom is located), bringing this spotlight to the issue of Latino incarceration could not be more timely.

As the first soundtrack album in the band’s five-decade career includes some of Los Tigres’ most powerful songs, specially selected by the band for this project to connect to the inmates’ personal stories. The voices of the inmates can also be heard on the album itself between the tracks via excerpts from the documentary—amplifying the connection between the inmates and the songs.

The current single from the album is the first ever, Spanish-language version of Johnny Cash’s classic song – created with the support of John Carter Cash, his son, and written in collaboration with Ana Cristina Cash, his daughter-in-law. It is currently rising on the charts throughout the US and Latin America, and has already been viewed over 2.7 million times on YouTube alone.

Two-time Oscar winning composer and eighteen-time Latin Grammy winner, Gustavo Santaolalla, a legend in his own right, and his long-time partner Anibal Kerpel, accompanied the band to Folsom and produced the music for both the documentary and the album.

The documentary was directed by award-winning documentarian Tom Donahue and written by Los Tigres del Norte and Zach Horowitz, the former President and COO of Universal Music Group. It was produced by Los Tigres, Zach Horowitz and Ilan Aborleda.