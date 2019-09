Luis Fonsi llega al Valle esta semana como parte de su gira ‘Vida World.’ Esto fue lo que nos compartió

Luis Fonsi Fonsi se presentará en el Gallo Center en Modesto el jueves 12 de septiembre a las 7 p.m. en el Teatro Mary Stuart Rogers. Universal Music Latino

El cantante, compositor, músico y productor nominado al Grammy y cinco veces ganador del Grammy Latino, Luis Fonsi llega al Valle Central esta semana como parte de su gira ‘Vida World.’

Fonsi se presentará en el Gallo Center en Modesto el jueves 12 de septiembre a las 7 p.m. en el Teatro Mary Stuart Rogers.

Fonsi es una de las principales figuras de la música latina de su generación, y más conocido como ‘La Voz del Pop,’ se presentá por primera vez en este lugar y, como solo él sabe para seducir a su público del Gallo Center.

Entre su ajetreada gira, Fonsi tomó un tiempo antes de llegar a Modesto para responder algunas preguntas de Vida en el Valle.

¿Qué podemos esperar tus fans del Valle de su Gira ‘Vida World’?

LF: “La verdad es que este show fue diseñado para complacer a todas esas personas que se toman el tiempo para venir a verme en vivo. Quería que la gente se la pasara bien, que cantara, bailara, pero también recordara esas baladas que nos han unido durante tantos años.

“Hay momentos de mucha energía y baile, así como románticos y más íntimos. Hasta ahora la respuesta ha sido maravillosa y estoy realmente ansioso de llegar y cantar para todos ustedes.”

Muchos cantautores siempre buscan la gran novela estadounidense. Como cantante/compositor, ¿Podríamos decir que ‘Despacito’ es la gran canción con la que la gente – chicos y grandes - se identificará contigo?

LF: “Aunque ‘Despacito’ es una canción que definitivamente marcó un antes y un después en mi carrera, soy muy afortunado que en mis 20 años de carrera ya había tenido la oportunidad de conectar profundamente con el público a través de mis canciones, mismas que años después, continúan formando parte de sus vidas como ‘No Me Doy Por Vencido,’ ‘Aquí Estoy Yo,’ ‘Nada Es Para Siempre,’ o ‘Imagíname Sin Ti’ por mencionar algunos.

“‘Despacito’ me abrió las puertas a nivel mundial, a países donde mi música aún era desconocida y donde no se habla el español, lo cual es maravilloso y me permite continuar ofreciendo lo mejor de mí a una audiencia aún mayor y por supuesto promover nuestra cultura y raíces alrededor del mundo.”

Has roto récords mundiales Guinness con ‘Despacito.’ ¿Qué sigue para Luis Fonsi?

LF: “Después de ‘Despacito’ he lanzado varios temas que se han convertido en grandes éxitos a nivel internacional y que ahora forman parte de mi noveno álbum titulado ‘Vida’ y que han logrado cruzar las barreras del lenguaje como ‘Échame La Culpa’ junto a Demi Lovato, ‘Calypso’ con la rapera Stefflon Don e ‘Imposible’ con Ozuna.

“Hace unos meses estrené mi más reciente sencillo ‘Date La Vuelta’ con Nicky Jam y Sebastián Yatra el cual he estado promocionando durante mi gira mundial ‘Vida World Tour.’

“Además de los conciertos, sigo componiendo en el estudio y trabajando en proyectos futuros.”

Muchos cantantes quieren ser actores. Y muchos actores quieren ser cantantes. ¿Alguna vez le han ofrecido un papel como actor? ¿Qué pasó?

LF: “He trabajado en proyectos para televisión en el pasado, pero lo mío es la música. Es lo que me apasiona. Esto no quiere decir que, si algún día me ofrecen un buen papel en una película no lo consideraría, simplemente disfruto demasiado lo que hago.”

¿Qué canción escuchas cuando te sientes muy feliz? ¿Por qué te hace sentir bien?

LF: “Difícil elegir entre tanta música, pero ‘Overjoyed’ de Stevie Wonder es una de ellas. Stevie Wonder es uno de mis ídolos, su música me ha acompañado durante toda mi vida y escucharlo siempre me trae muy buenos recuerdos.”

¿De cuántas canciones sabes de memoria?

LF: “Nunca me han hecho esa pregunta y ahora tendría que hacer memoria a ver cuántas canciones me sé de memoria, te la debo.”

¿Cómo recuerdas las palabras de cada canción?

LF: “Me ha pasado que se me ha olvidado alguna letra de mi canción, quizás por nervios o falta de memoria, pero la mayoría de las veces todo sale bien, las canciones están almacenadas en mi cerebro de tanto cantarlas a lo largo de mi carrera.”

¿Algo más que quisieras compartir con tus fans?

LF: “Darle las gracias por permitirme hacer lo que más me apasiona, por apoyarme durante tantos años y por acompañarme en las altas y en las bajas. No hay mejor regalo que ese. Gracias y nos vemos muy pronto.”