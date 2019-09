Ana Gabriel estrena su tan esperada canción de banda ‘Y Tú No Estás’

La cantante mexicana Ana Gabriel (aquí en el Festival Internacional de la Canción 2014 en Viña del Mar) estreno su nueva canción de banda, ‘Y Tú No Estás.’ Agencia EFE

Ana Gabriel estrena hoy su tan esperada canción de banda, “Y Tú No Estás”, primer tema de lo que será una producción llena de sentimientos y que La Luna de América estrenará el próximo 2020.

La reconocida intérprete y compositora, le dedica este próximo álbum a su incondicional público, el cual siempre ha recibido con gran cariño sus temas de banda.

‘Y Tú No Estás’ tema de su autoría, ahora con esta nueva versión en banda, toma una fuerza insospechada; es la muestra de una cantante en su mejor momento.

‘Y Tú No Estás,’ se lanza unos días antes de que Ana Gabriel cumpla sus 45 años de trayectoria. Fue en el año 1974 cuando la cantante debutó en los escenarios y desde entonces ha conquistado los más variados logros gracias a la maestría con la que interpreta géneros como el bolero, la balada y el mariachi.

Durante su exitosa carrera, Ana Gabriel ha colaborado con artistas de la talla de Vicente Fernández, Pedro Fernández, Vikki Carr, José Luis Perales, Juan Gabriel, entre otros.

En la actualidad, además de estar dándole los últimos toques a su álbum de banda, se encuentra ofreciendo una gira en la que estará visitando ciudades como Mérida, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y más, entre las que se incluyen su presentación en el Auditorio Nacional este próximo 22 de noviembre.

Próximas fechas:

Septiembre:

7 - Cali, Colombia

20 - Morelia - Plaza Monumental

28 - Mérida - Coliseo Yucatán

Octubre:

5 - Querétaro - Auditorio Josefa

12 - Puebla - Acrópolis

19 - San Luis Potosí - El Domo

24 - Mexicali - Plaza Calafia

26 - Tijuana - El Trompo

Noviembre:

22 - CDMX - Auditorio Nacional

30 - Torreón - Coliseo Torreón

Ana Gabriel premieres her highly anticipated banda song ‘Y Tú No Estás’

Legendary Mexican singer/songwriter Ana Gabriel released her highly anticipated brass banda song ‘Y Tú No Estás’ (And You’re Not Here).

It’s the first single from her upcoming banda album, which is to be released in 2020. Affectionately known to her fans as La Luna de América, Ana promises to maintain the same quality that has characterized her previous banda songs.

Several years ago, Ana wrote and released the original ranchera version of this song, which enjoyed great success. Now, with banda arrangements, it becomes a powerful statement by a singer at the peak of her powers.

‘Y Tú No Estás’ is released as Ana Gabriel prepares to celebrate a milestone anniversary in the coming days. Some 45 years ago, she performed her first professional concert. Since then, she has conquered the world’s most prestigious stages with her timeless songs recorded in such styles as bolero, ballad and mariachi.

She has also collaborated with such greats as Vicente Fernández, Pedro Fernández, Vikki Carr, José Luis Perales and Juan Gabriel.

While she puts the finishing touches on her upcoming banda album, she also embarks on a tour that will take her to such Mexican cities as Mérida, Puebla, Querétaro and San Luis Potosí, with a Nov. 22 performance at México City’s grand Auditorio Nacional.

Ana Gabriel fall 2019 Tour:

September:

7 - Cali, Colombia

20 - Morelia - Plaza Monumental

28 - Mérida - Coliseo Yucatán

October:

5 - Querétaro - Auditorio Josefa

12 - Puebla - Acrópolis

19 - San Luis Potosí - El Domo

24 - Mexicali - Plaza Calafia

26 - Tijuana - El Trompo

November:

22 - México City - Auditorio Nacional

30 - Torreón - Coliseo Torreón