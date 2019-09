Juanes releases single/video of ‘Bonita’ with Sebastián Yatra

Juanes released his highly anticipated new single and video of the song ‘Bonita’ (Beautiful) with Sebastián Yatra today (Sept. 6).

Juanes’ recent singles fuse his distinctive guitar playing with the native rhythms of Colombia.

His new album is set to arrive in November.

‘Bonita’ unites two of Colombia’s biggest singer/songwriters.

The track will not only unveil another energetic chapter in Juanes’ recent work fusing his distinctive guitar sound with celebratory Colombian folk rhythms, but also brings together two of the country’s top current singer-songwriters on one recording for the first time.

“Bonita is a very cheerful and explosive song,” said Juanes. “A dedication for all women in the universe. I feel very honored to be accompanied by my countryman Yatra in this song. ”

Hailed by Fader for bringing “a new cool” to Latin ballads, Yatra is a fast-rising young Colombian star, and has often cited the strong influence he has drawn from his 25-time Grammy/Latin Grammy winning countryman.

Now on the vallenato-inspired celebration of ‘Bonita,’ Yatra gets to record with Juanes, who has of course ranged from powerful Latin rock to timeless ballads that have become iconic touchstones in Latin pop.

“Singing with Juanes is a privilege. I will never forget when he received me at his home in Los Angeles years ago, before launching my career, he gave me advice and motivation, ”said Yatra. “Today I am going to sing with him and I still can’t believe it. Thanks Juanes again for the opportunity! ”

Co-produced by Juanes, Andrés Torres and Mauricio Rengifo (who also worked together on related recent single ‘La Plata’), ‘Bonita’ marks Juanes’ focus single for the fall, as both his eagerly-awaited new album, and his gala ceremony as the 20th anniversary Latin Recording Academy Person of the Year approach this November.

Simultaneously, fans on the West Coast will still have a few shows left to catch Juanes in the midst of a second limited engagement series of West Coast appearances:

▪ Sept. 7: Grand Sierra Casino in Reno

▪ Sept. 8: Los Ángeles County Fair in Pomona

▪ Sept. 9: Sycuan Casino in El Cajón

Juanes estrena nuevo sencillo/vídeo ‘Bonita’ con Sebastián Yatra

Continuando con el estilo de los recientes sencillos de Juanes que combinan su distintiva interpretación de la guitarra con los ritmos nativos de Colombia, ‘Bonita’ también suma el talento de dos de los más grandes cantautores de Colombia.

‘Bonita’ es una colaboración con Sebastián Yatra. La canción no sólo revelará otro enérgico capítulo en el trabajo reciente de Juanes, combinando su distintivo sonido de guitarra con ritmos folklóricos colombianos, sino que también junta a dos de los mejores cantautores colombianos de hoy en una canción por primera vez.

“Bonita es una canción muy alegre y explosiva,” dijo Juanes. “Una dedicación para todas las mujeres del universo. Me siento muy honrado de estar acompañado de mi paisano Yatra en esta canción.”

Aclamado por Fader por traer “un nuevo cool” a las baladas latinas, Yatra es un joven talento colombiano con un ascenso meteórico, y frecuentamente ha hablado de la gran influencia de su compatriota y ganador de 25 premios Grammy/Latin Grammy.

Ahora con la canción ‘Bonita,’ inspirada en el vallenato, para Yatra se logra el sueño de grabar una canción con Juanes, quien ha tenido una carrera que se extiende desde el poderoso rock latino hasta las baladas atemporales que se han convertido en himnos icónicos del pop latino.

“Cantar junto a Juanes es un privilegio. Nunca olvidaré cuando me recibió en su casa en Los Ángeles hace años, antes de lanzar mi carrera, me dio consejos y motivación,” dijo Yatra. “Hoy voy a cantar con el y aun no lo puedo creer. Gracias Juanes nuevamente por la oportunidad!”

Coproducido por Juanes, Andrés Torres y Mauricio Rengifo (que también trabajaron juntos en el reciente sencillo ‘La Plata’), ‘Bonita’ se lanza como el sencillo principal de Juanes para el otoño, ya que su esperado nuevo álbum y la ceremonia de nombramiento como ‘Persona del Año’ por la Academia Latina de Grabación será este noviembre.

Simultáneamente, para los fanáticos en la costa oeste, todavía les quedarán algunos shows para ver a Juanes en su segunda limitada gira en esa costa:

▪ Sept. 7: Grand Sierra Casino en Reno

▪ Sept. 8: Los Ángeles County Fair en Pomona

▪ Sept. 9: Sycuan Casino en El Cajón