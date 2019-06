Con el corazón en la mano Pepe Aguilar habla sobre los recuerdos que tiene del Valle Central

Pepe Aguilar regresa con a su familia a Fresno el sábado (22 de junio) con su ‘Jaripeo Sin Fronteras’ en el Save Mart Center. mortizbriones@vidaenelvalle.com

Para Pepe Aguilar, ganador de nueve premios Grammy, el presentarse en el Valle Central le trae recuerdos muy lindos tantos de su niñez como de sus inicios de su carrera artística.

Con el corazón en la mano Pepe Aguilar compartió varios de esos momentos que vivió durante esos viajes a Fresno y al Valle Central durante una entrevista en el legendario Teatro Los Ángeles el primero de abril en Los Ángeles donde dio un avance especial de lo que su público puede esperar de la gira del Jaripeo Sin Fronteras 2019.

“Me acuerdo cuando iba a Radio Campesina, hace como veintitantos años, empezando mi carrera y toda esta figura de Don César Chávez estaba tan viva y era un espíritu, y sigue estando, pero me acuerdo de que me dejo muy marcado el ver lo organizado que estaban todos los trabajadores mexicanos y latinoamericanos, pero especialmente los mexicanos,” dijo Aguilar, quien es hoy por hoy, uno de los intérpretes/productores/compositores más importantes de la música latina. “Y como la radio les decía ‘váyanse a trabajar a tal lugar. A las cuatro de la mañana necesitan tantas que personas en tal lugar y a las cinco tienen necesidad de tantos en tal lugar.’”

“Y yo, andado haciendo mi trabajo pues también a esas horas decía ‘No manches y yo me quejo de levantarme a las cinco de la mañana a venir a decir ‘fíjate que mi disco esta no sé qué y canto esta canción’ cuando estos hombres llevan desde las tres esperando con el frio e irse a fregar ocho o diez horas a los fields,’” dijo Aguilar quien ha vendido más de 14 millones de álbumes, logrando 15 discos en número 1 y varios premios. “Oh pues me cambio la perspectiva del trabajo y del inmigrante.”

“Definitivamente mis respetos, mis respetos de todo corazón. Mi reconocimiento y humildemente es para mí un verdadero orgullo y privilegio poderlos divertir,” dijo Aguilar, quien regresa junto a su familia a Fresno el sábado (22 de junio) con su exitoso concepto ‘Jaripeo Sin Fronteras’ en el Save Mart Center.

“Es un privilegio y es un orgullo poderlos divertir y que puedan ir un par de horas o tres horas a sentirse orgullosos de donde son, orgullosos de lo que son, de donde vienen, que eso es lo más importante,” agregó.

El cantante méxicoamericano prometió volver al Valle Central con su espectáculo familiar este 2019 cuando terminó su presentación de ‘Jaripeo Sin Fronteras’ el pasado 2 de septiembre donde su público le brindó una calurosa acogida a él y a la tercera generación de la dinastía Aguilar.

“Fresno me fascina. Desde que íbamos con mi familia al Selland Arena, recuerdo siempre que ir al Valle Central era pues uno de los highlights de mis visitas a California,” dijo Aguilar quien tiene cinco Grammys, cuatro Latín Grammys y una estrella en el Hollywood Walk of Fame. “Porque me encantaba comer tanta fruta tan maravillosa que hay ahí en ese valle.”

“Mi padre con muchos amigos pues siempre invitándolo a comer y a pasar ratos bonitos, pues para mí era todo un, hora si como un treat. Era como un premio el llegar a Fresno,” agrego el cantante. “Me ha encantado desde siempre. Entonces bueno ahora con este espectáculo y llegar a esa arena (Save Mart Center) que es totalmente moderna con este mismo espectáculo, es como tener la memoria de mi niñez, pero con otra perspectiva totalmente diferente y son como momentos bonitos los que se viven cuando vamos a trabajar por allá.”

Y para toda la gente trabajadora, que es inmigrante que están en el valle, el cantante les envió es siguiente mensaje.

“Pues decirle que son nuestros héroes anónimos, que los sentimos y que por supuesto los tomamos en cuanta y que definitivamente estamos con ellos y les agradecemos cien por cierto su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, su sacrificio, no lo obviamos, lo tomamos en cuenta y lo respetamos,” dijo Aguilar