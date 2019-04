Kate del Castillo regresa con segunda temporada de la exitosa serie ‘La Reina del Sur’

Electrizante trailer de la segunda temporada de ‘La Reina Del Sur’ Tráiler oficial del esperado regreso de la segunda temporada de la serie original "La Reina Del Sur" con el regreso de la estrella Kate del Castillo en su emblemático papel como Teresa Mendoza, la cual estrena el lunes, 22 de abril a las 10pm/9C. Up Next × SHARE COPY LINK Tráiler oficial del esperado regreso de la segunda temporada de la serie original "La Reina Del Sur" con el regreso de la estrella Kate del Castillo en su emblemático papel como Teresa Mendoza, la cual estrena el lunes, 22 de abril a las 10pm/9C.

La espera ya esta por terminar. Y en menos de 20 días Kate del Castillo regresa a la pantalla chica con la segunda temporada de la exitosa súper serie de Telemundo, ‘La Reina del Sur.’





“Yo estoy muy feliz, muy emocionada, muy nerviosa. Pero muy contenta y muy agradecida,” dijo Kate del Castillo durante una teleconferencia con los medios el 14 de marzo donde habló sobre la expectativa del regreso de ‘La Reina.’

Filmada en ocho países, ‘La Reina del Sur’ se estrena el lunes 22 de abril a las 10 p.m./9c y reanuda la historia ocho años después de que la poderosa narcotraficante Teresa Mendoza desaparece en manos del Programa de Protección de Testigos de los Estados Unidos tras derrocar al candidato presidencial mexicano Epifanio Vargas.

“Estoy muy emocionada de que estén ahí,” dijo la interprete de Teresa Mendoza, quien en la segunda temporada es conocida ahora como María Dantes y vive en completo anonimato en Italia, donde está criando tranquilamente a su hija Sofía en la villa Toscana Massa Marittima. Sin embargo su vida dará un giro inesperado y hará lo imposible para recuperar su trono como ‘La Reina del Sur.’

La segunda temporada de ‘La Reina del Sur’ es una coproducción de Telemundo Global Studios y Netflix.

“Mira para mi significa algo increíble porque esta vez si va a salir en todas partes del mundo. Después de que salga en Telemundo va a salir en Netflix y es global,” dijo Kate del Castillo sobre el proyecto que sale a nivel mundial.

Telemundo tiene los derechos exclusivos para EE.UU. y Puerto Rico, y Netflix tiene los derechos exclusivos para el resto del mundo para OTT.

Tener un estreno de esa magnitud es muy importante y significativo para Kate del Castillo.

“Para mí, eso es el verdadero crossover. El verdadero crossover es cuando llegas a todas partes del mundo en tu propio idioma,” dijo ella agregando que hacer proyectos en otros idiomas cono el inglés y quizás proyectos Holywood es significativo también si “tu quieres eso claro.”

“Para mi el crossover más importante es cuando lo haces en tu propio idioma. Y eso es lo que hizo ‘La Reina del Sur.’ Y ahora más aun cuando también esta en Netflix, porque también llega a todas partes.”

“No me puedo sentir mas afortunada,” dijo Kate Del Castillo que está al frente de un renombrado elenco internacional que incluye al actor italiano Raoul Bova, Humberto Zurita, Paola Núñez, Antonio Gil, Patricia Reyes Spíndola, Mark Tacher, Kika Edgar, Flavio Medina, Eduardo Santamarina y el actor nominado a los Premios de la Academia Eric Roberts. “Me siento como te diré, me siento prestigiada que me han tomado en cuenta, desde Netflix como Telemundo. Telemundo pues es mi casa desde hace ya muchos años.”

“Y un proyecto como este no se le puede decir que no, porque es una vez en la vida. Hacer a Teresa Mendoza, de verdad, no se da todo el tiempo. Es un personaje tan hermoso y tan bien escrito por Arturo Pérez Reverte y los capítulos tan bien escritos por Roberto Stopello, entonces para mi eso significa mucho,” dijo Del Castillo, agregando que como artista y como ser humano quiere dejar “huella con este personaje y que pueda ayudar a mujeres.”

Kate del Castillo dijo que ‘La Reina del Sur’ vino a cambiar mucho a las mujeres.

“Y te lo digo porque a mi me llegan cartas de gentes de todas partes a decirme como la Reina de Sur y el personaje de Teresa Mendoza las ha ayudado a salir adelante, porque eso es ella, una mujer que se volvió icónica en ese sentido de darles fuerza a las mujeres.”

“No había personajes así en la televisión. Así que a mi me llena de orgullo, porque finalmente, no es que sea narcotraficante, eso es lo de menos. A lo que se dedica ella es lo de menos, lo importante de ella es como ha sobrevivió en un mundo de hombres, pensando como hombre, pero amando como mujer y ser la mejor en lo que le toco ser y que ella no escogió. Porque ella no dejar de ser una victima de sus circunstancias y ahora una sobreviviente. Es lo bonito del personaje, dedícate a lo que te dediques.”

Del Castillo dijo que “no puedo estar más bendecida” de poder ejercer la carrera que eligió.

“Eso es lo único que se hacer y a lo que me he dedicado toma mi vida,” dijo la actriz quien en la segunda temporada de ‘La Reina’ la podemos ver en el papel de madre.

Y aunque en la vida real Kate Del Castillo nunca ha pensado en ser madre dijo tener el instinto maternal el cual se puede ver muy claro en la serie.

“Nunca se me ha dado (ser madre), nunca ha sido algo que este en mi mente. Créeme que si yo hubiera querido ser mamá, yo ya lo hubiera hecho desde mi primer matrimonio,” dijo la estrella de telenovelas. “Pero sin embargo tengo un instinto materno increíble. La verdad yo y todas las mujeres lo tenemos.”

“Me considero una mujer muy protectora y sé que seria muy buena mamá y creo que por eso mismo mis personajes que he hecho de madre, como ‘La Misma Luna,’ por ejemplo en ‘Los 33,’ ‘La Reina del Sur,’ me quedan bien, porque se lo que es, a pesar de no tener hijos,” dijo Del Castillo. “Tengo ese amor, tengo ese instinto y quiero amar como una mujer ama y puede amar a un hijo.”

“Así que Teresa viene mas madura en ese sentido, ahora es madre pero por lo mismo es mas testaruda. Ella va hacer todo por su hija. Entonces hace unas locuras que son increíbles,” dijo Del Castillo de su personaje agregando que en la primera temporada Teresa Mendoza “era una chiquilla, que claro pasan muchos años en la historia y va madurando y todo eso. En la primera (temporada) ella corre por su vida, por que la van persiguiendo. La persiguen, corre Teresa corre, pero ahora ella sigue corriendo pero ahora ella va detrás de los malos. Es al revés.”

Aunque la serie fue filmada en ocho países, Del Castillo, solamente filmó en siete de ellos en los cuales tuvo experiencias inigualables.

“Estuve en siete países, el octavo fue México y yo todavía no podía ir a México así es que, que ironía, pero bueno, si fue increíble,” dijo ella. “Fueron unas experiencias muy fuertes y todas para bien. Es de los orgullos, las bendiciones de mi carrera que me ha llevado a conocer lugares que tal vez yo nunca hubiera ido por mi propio pie.”

Desde Rusia, Italia, hasta Rumania, Del Castillo dijo haber tenido la oportunidad de conocer a gente y la cultura de cada país.

“Anécdotas hay miles,” dijo Del Castillo. “Era un rollo para podernos comunicar, la comida es diferente, los horarios, la luz de cada país era completamente diferente y fotografía diferente en cada país. Una experiencia que voy a llegar siempre conmigo y que aprendí muchísimo, La Reina me ha dado mucho.”

Y que sigue para Kate del Castillo?

“Ahorita me encuentro justo en un hotel en Atlanta. Estoy filmando Bad Boys for Life, estoy muy emocionada,” dijo de lo que sigue en su carrera.

Del Castillo dijo estar contenta de poder trabajar con Will Smith y Martin Lawrence en una película Blockbuster.

“Estoy muy contenta de poder estar acá teniendo la oportunidad de hacer un personaje en una película tan grande,” dijo ella. “Espero que todo siga yendo como ahora y espero que mi carrera siga haciendo punto y siga yo teniendo la oportunidad de interpretar personajes importantes y que sean retos y retos para mi.”

