Pepe Aguilar regresa a sus orígenes con Jaripeo Sin Fronteras

Para el cantante mexicoamericano Pepe Aguilar la mejor manera de ser auténtico es regresando a sus orígenes.

La súperestrella de la música ranchera traerá a Fresno a la tercera generación del clan musical de los Aguilar en su gira ‘Jaripeo Sin Fronteras’ este domingo 2 de septiembre en el Save Mart Center.

En espectáculo, producido por CMN Events y OCESA-Seitrack, incluye sus hijos – Leonardo Aguilar, nominado dos veces al Grammy Latino, y la bella y carismática Ángela Aguilar.

El concierto cuenta también con con la estrella de música regional mexicana Christian Nodal como artista invitado.

El espectáculo Jaripeo Sin Fronteras, producido por CMN Events y OCESA-Seitrack incluye la estrella de música regional Mexicana Christian Nodal como artista invitado. MARÍA G. ORTIZ-BRIONES mortizbriones@vidaenelvalle.com

Otros artistas incluyen Antonio Aguilar hijo, Mariachi Zacatecano, Banda Sinaloense, así como caballos educados a la alta escuela, vaqueros americanos, payasos recortadores de toros, la elegancia de la tradición charra con Tomás Garcilazo y la comedia animal con el mono cowboy Whiplash.

Y aunque el espectáculo musical y ecuestre no tiene nada que ver con política o el actual presidente de los Estados Unidos, Pepe Aguilar espera mostrar al mundo que los latinos tienen mucho que ofrecer.

“No tiene nada que ver con el presidente, pero igual y lo que podemos hacer es mostrar que nosotros tenemos como México-americanos mucho que ofrecer,” dijo Pepe Aguilar durante una conferencia de prensa en enero para anunciar su gira por los Estados Unidos.

“No tenemos miedo de nuestra cultura. Al contrario es lo que nos hace fuertes, y la mostramos con muchísimo orgullo,” dijo el cantante, quien se unió recientemente con Voto Latino y la iniciativa ‘Somos mas” para registrar a los fans en sus conciertos durante su gira 2018. “No para caerle mal a un guey, no. La verdad, sino porque estamos orgullosos, haya diez Trumps o no. No importa.”

“Esto va mas allá de cualquier ideología o racismo o falta de inclusión,” dijo Pepe Aguilar, quien rompe fronteras con su nuevo espectáculo ecuestre que trae todo lo que su padre Antonio Aguilar traía en sus jaripeos y mucho más desde nueva tecnología, audio, láser, etc. y por supuesto una nueva generación de la dinastía Aguilar.

El cantante México-americano Pepe Aguilar regresa a sus orígenes con Jaripeo Sin Fronteras. MARÍA G. ORTIZ-BRIONES mortizbriones@vidaenelvalle.com

Don Antonio Aguilar recorrió todo el continente americano junto con su familia en el Espectáculo Internacional Ecuestre y Rodeo Show, uno de los espectáculos más exitosos de la época.

“Esto es real e igual y a nosotros nos toco traer la bandera de la tradición, el jaripeo y de la música y de la familia, y del mariachi,” dijo Aguilar, uno de los intérpretes, productores y compositores más importantes de la música latina, agregando, “pero cuando nos muramos los cuatro que estamos aquí, seguirá esta misma tradición.”

“Y antes de que hubiéramos nacido, también estaba. No nació con nosotros ni se va a morir con nosotros. Esto va más allá que un presidente o diez,” dijo Aguilar del espectáculo que esta lleno de tradición y orgullo y al mismo tiempo tiene tanta variedad.

Aparte de Fresno, la gira estará en San Antonio, McAllen, Houston, Dallas, Yakima y San José.

Aguilar, quien ha vendido más de 12 millones de álbumes, logrando 15 discos en número 1 y varios premios, entre ellos cinco Grammys, cuatro Latín Grammys y una estrella en el Hollywood Walk of Fame, dijo que de la nueva generación se pueden aprender muchas cosas.