Jenna Ortega, la joven actriz de 15 años que replicó a Melania Trump

Jenna Ortega ecientemente causó sensación cuando apostó por una chaqueta con un mensaje opuesto al que lució la primera dama de EE.UU., Melania Trump, durante su visita a un albergue para niños inmigrantes en Texas. La chaqueta que Melania Trump escogió para su viaje del pasado 21 de junio llevaba impresas las palabras: ‘Realmente no me importa. ¿Y a ti?,’ y un día después, Ortega acudió a la alfombra roja de los Radio Disney Music Awards con una chaqueta que ponía: ‘A mí me importa y a ti te debería importar también.’ ARMANDO ARORIZO Agencia EFE