Demócrata de California se mueve para fortalecer la supervisión estatal de los niños inmigrantes

A raíz de una reciente ola de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, un legislador demócrata está llevando un proyecto de ley que fortalecería el mandato del estado de velar por el bienestar de los niños inmigrantes no acompañados alojados en instalaciones con licencia estatal en todo California.

Después de cuatro años de estrictas políticas de inmigración de la administración Trump, el Asambleísta Robert Rivas, demócrata de Hollister, dijo que se debe hacer más a nivel federal y estatal para proteger a los niños inmigrantes que llegan a Estados Unidos después de huir de la pobreza y la violencia en sus países de origen.

Su Proyecto de Ley 1140 de la Asamblea encargaría explícitamente a la Oficina del Ombudsperson de Cuidado de Crianza de California supervisar el tratamiento de los niños inmigrantes no acompañados que se alojan en instalaciones con licencia estatal administradas por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), un programa del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

“El sistema de cuidado de crianza de California carece de protecciones explícitas para los niños inmigrantes no acompañados,” dijo Rivas. “Es por eso que estamos tratando de abordar esto, aclarar esto, para asegurarnos de que estos niños tengan un nivel de protección y que estén recibiendo los servicios que necesitan.”

Los niños migrantes menores de 18 años que no estén acompañados por un padre o guardián legal al llegar a los EE.UU. se consideran menores no acompañados. Después de ser detenidos en la frontera, los menores no acompañados suelen ser colocados en instalaciones de la ORR hasta que puedan reunirse con un miembro de la familia, un patrocinador o un hogar de acogida.

Más de 30,000 niños han sido entregados a patrocinadores en California desde 2014, según datos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

La legislación propuesta se produce casi dos años después de que los abogados de Disability Rights California publicaron un informe que decía que “las evaluaciones y los servicios de ORR son insuficientes en comparación con los estándares del estado de California.” El grupo de derechos de la discapacidad sin fines de lucro también descubrió que las políticas y requisitos de la ORR carecían de atención médica adecuada y evaluaciones de salud mental, así como de servicios de educación especial, para los niños que se quedaban en esas instalaciones.

“Esto genera serias preocupaciones por la falta de orientación y supervisión regulatorias para garantizar que los niños inmigrantes, en particular los que tienen discapacidades, reciban el apoyo y los servicios que necesitan,” según el informe.

Según el proyecto de ley, la Oficina del Ombudsperson de Cuidado de Crianza de California investigaría e intentaría resolver las quejas presentadas por o en nombre de los niños no acompañados y documentaría la ubicación y la naturaleza de las quejas.

“California es definitivamente el hogar de más niños no acompañados que cualquier otro estado del país,” dijo Cindy C. Liou, directora de políticas estatales de la organización Kids in Need of Defense, copatrocinadora del proyecto de ley.

“El hecho de que los niños lleguen a la frontera significa que este tipo de instalaciones estarán al máximo de su capacidad y, por lo tanto, este tema será más importante que nunca.”

Otros copatrocinadores del proyecto de ley incluyen el Centro de Derecho Juvenil, Servicios Legales para Niños, Defensores de la Defensa de los Inmigrantes y el Instituto de Justicia de Vera.

“A pesar de que la inmigración es un problema federal, tenemos que asegurarnos de que, como estado, estemos dando el ejemplo nacional cuando se trata de proteger a nuestros niños, incluso a nuestros niños inmigrantes indocumentados,” dijo Rivas.

