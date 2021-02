Los demócratas de California quieren retirar el término ‘alien’ de las leyes estatales

Read the article in English here.

Demócratas en California presentaron un proyecto de ley la semana pasada que busca eliminar el término “alien” (extranjero) de las leyes estatales, una clasificación de inmigración utilizada para describir a inmigrantes indocumentados y personas nacidas en el extranjero.

“Es un término ofensivo,” dijo la Asambleísta Luz Rivas, demócrata de Arleta, autora del Proyecto de Ley de la Asamblea 1096. “Las palabras importan y son muy poderosas.”

Si se aprueba, el proyecto de ley eliminaría los usos del término en los códigos de California, incluidos los códigos de educación, militares y penales del estado, entre otros.

El proyecto de ley extenso sugiere reemplazar “alien” con términos más modernos como “residente,” “persona,” “inmigrante indocumenta” o “una persona que no es ciudadano o nacional de los Estados Unidos.”

Eso significa revisar varias páginas de la ley de California, desde ajustar el lenguaje en las reglas de participación por lotería hasta las pautas de admisión a la universidad.

El nuevo proyecto de ley de California llega casi un mes después de que el presidente Joe Biden publicara su propio plan de inmigración, la Ley de Ciudadanía de EE.UU. de 2021. Según el proyecto de ley de Biden, el término “no ciudadano” busca reemplazar “alien” en las leyes federales de inmigración para reconocer a los EE. UU. “nación de inmigrantes,” según el resumen del proyecto de ley.

Refiriéndose a los inmigrantes indocumentados como “aliens,” según Rivas, borra sus contribuciones a la economía y la fuerza laboral del estado.

“Es un término que se usó para recordarnos que no pertenecemos a este país,” dijo Rivas.

Un análisis de 2019 realizado por el Centro de Políticas y Presupuestos de California encontró que los inmigrantes indocumentados en California contribuyen con un estimado de $3.2 mil millones cada año en impuestos estatales y locales.

Aproximadamente 11 millones de inmigrantes nacidos en el extranjero viven en California y se estima que 2 millones son indocumentados, según el Instituto de Política Pública de California.

El proyecto de ley se basa en la legislación anterior presentada por el ex senador estatal Tony Mendoza, demócrata de Artesia. El exgobernador Jerry Brown promulgó el proyecto de ley de Mendoza en 2015 para prohibir el uso de “alien” del código laboral del estado.

El proyecto de ley también es coautor de los miembros demócratas de la Asamblea Jesse Gabriel de Encino, Evan Low de Campbell, Robert Rivas de Hollister y la senadora estatal María Elena Durazo de Los Ángeles.

“Usar el término anticuado y xenófobo ‘alien’ para referirse a un inmigrante no tiene lugar en California,” dijo Durazo, quien preside el Caucus Legislativo Latino de California, en un comunicado. “Es hora de que nos deshagamos de este lenguaje deshumanizante y alienante en el Código de California y lo reemplacemos con un término que otorgue a nuestra población inmigrante la dignidad que se merecen.”

Kevin R. Johnson, decano de la Facultad de Derecho de UC Davis y profesor de estudios chicano/a en la escuela, cree que los políticos demócratas están introduciendo una legislación para prohibir el término “alien” en reacción al uso anterior de Trump del término para deshumanizar a los inmigrantes indocumentados.

“La palabra ‘extraterrestre’ ayuda a racionalizar el trato severo de grupos o individuos que son vistos como menos que humanos,” dijo Johnson. “El término puede demonizar.”

Dijo que el término puede tener connotaciones raciales asociadas con los mexicanos y centroamericanos.

Después de un tiroteo masivo en 2019 en El Paso, Texas, por un hombre armado que se cree que apuntó a latinos, el entonces presidente Donald Trump fue criticado por usar términos como “extraterrestre” e “invasión” al describir la inmigración a los Estados Unidos.

El uso del término en la Legislatura de California se remonta a 1937, cuando se usó para describir a personas que no habían nacido en los EE.UU. y no ciudadanos, según un comunicado de prensa sobre el proyecto de ley. Otros términos relacionados con el gobierno que contenían epitafios raciales incluyen “Operation Wetback” (Operación Mojado), una iniciativa de deportación masiva bajo la administración de Eisenhower a mediados de la década de 1950.

Help us cover the issues most important to you through The Sacramento Bee's partnership with Report for America. Contribute now to support Kim Bojórquez's coverage of Latino issues in California for the Capitol Bureau — and to fund new reporters.