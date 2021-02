Por que ‘Latinx’ está ganando popularidad, pero no entre todos los latinos

Read this story in English.

El verano pasado, la Asambleísta Lorena González, demócrata de San Diego, hizo una pregunta en Twitter: “¿Parece que los no latinos usan Latinx mucho más que los latinos reales?”

Siguió un debate en el hilo de Twitter de González.

Los leales al español criticaron la etiqueta de género inclusivo por su intento de cambiar un idioma que consiste en sustantivos masculinos y femeninos. Los defensores lo llamaron una etiqueta no binaria e inclusiva que reconoce a las latinas y a los latinos LGBTQ.

Lo que está claro es que la etiqueta ha ganado popularidad en Internet en los últimos cinco años, alcanzando su punto máximo en Google Trends en septiembre de 2020, un mes antes de las elecciones presidenciales.

Pero un estudio del Pew Research Center de 2020, encuentra que solo una cuarta parte de los latinos en los EE.UU. han escuchado el término, y solo el 3% lo usa. En cambio, muestra el estudio, las comunidades latinas prefieren ser referidas por su país de origen, como mexicano, hondureño o cubano.

El término es adoptado por latinos más jóvenes, demócratas liberales y la comunidad LGBTQ y sus aliados, incluido el gobernador Gavin Newsom. Tiende a ser rechazado por muchos hablantes nativos de español y latinos mayores de clase trabajadora.

“Es una cuestión de cómo la gente elige llamarse a sí misma,” dijo Laura E. Gómez, profesora de derecho en UCLA y autora del libro ‘Inventing Latinos: A New Story of American Racism.’

El término se usa más entre las mujeres hispanas jóvenes, así como entre los latinos nacidos en los Estados Unidos y los latinos con educación universitaria, según el Pew Research Center.

Es probable que alrededor del 14% de las mujeres latinas, entre las edades de 18 a 29 años, usen el término en comparación con el 1% de los hombres latinos jóvenes. En general, alrededor del 42% de los latinos jóvenes, entre las edades de 18-29, dicen haber escuchado el término, en comparación con el 7% de los latinos mayores, de 65 años o más.

Casi el 32% de los latinos nacidos en los Estados Unidos. tienen más probabilidades de haber oído hablar del término, en comparación con el 16% de los latinos nacidos en el extranjero, según el informe. Aproximadamente el 29% de los latinos bilingües y predominantemente de habla inglesa también tienen más probabilidades de haber escuchado el término que el 7% de los latinos predominantemente de habla hispana.

Los latinos más jóvenes también se manifiestan cada vez más como lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, según Beatriz E. Valenzuela, gerente de comunicaciones de la organización sin fines de lucro Equality California LGBTQ. Tienden a abrazar la etiqueta.

Aproximadamente el 22% de los millennials latinos, de entre 18 y 34 años, se identifican como lesbianas, gays, bisexuales o transgénero en comparación con los afroamericanos, el 14%, los anglos, el 13% y los asiáticoamericanos, el 9%, según una encuesta GenForward de 2018. , que estudia la Generación Z y las tendencias millennial.

El uso más antiguo de la etiqueta, pronunciado “la-teen-ex” o la-tin-ex,” se remonta a mediados de la década de 2000, según Merriam-Webster.

“Las búsquedas mensuales en Google de Latinx aumentaron sustancialmente por primera vez en junio de 2016, luego del tiroteo en el club nocturno Pulse en Orlando, Florida,” según el informe del Pew Research Center. El tiroteo en la discoteca gay dejó 49 muertos, la mayoría de ellos latinos LGBTQ.

“Creo que definitivamente está relacionado con la creciente aceptación de las minorías sexuales,” dijo Gómez. Añadió que es posible que muchas latinas no se vean reflejadas en el término latino, un término destinado a abarcar ambos géneros.

Durante las elecciones presidenciales, progresistas como la senadora Elizabeth Warren utilizaron la etiqueta Latinx cuando se dirigieron a los votantes hispanos, mientras que el ex presidente republicano Donald Trump adoptó los términos hispano o latino.

Los legisladores demócratas del Congreso utilizan cada vez más el término “latinx,” según un análisis del Pew Research Center.

Entre los miembros del Congreso el año pasado, el 47% de los legisladores demócratas utilizaron Latinx en las redes sociales, en comparación con el 1% de los legisladores republicanos. Entre los legisladores latinos demócratas, alrededor del 69% ha utilizado la etiqueta en las redes sociales, mientras que el 13% de los legisladores latinos republicanos la ha utilizado.

“Es algo que veo que usan muchos progresistas anglos,” dijo González, quien representa a un distrito de mayoría latina. “Parece que se usa más fuera de nuestra comunidad que dentro.”

La etiqueta ha recibido una buena cantidad de controversias, principalmente de los críticos que dicen que la usan principalmente los angloparlantes y que ignora las reglas del idioma español.

Otras críticas incluyen confusión sobre cómo pronunciarlo y pluralizarlo y que no se usa comúnmente entre los latinos mayores o de clase trabajadora.

“¿Va a sobrevivir a largo plazo? Muy posiblemente, pero ... quizás no, porque tiene muchas críticas,” dijo Gómez.

En cambio, Gómez sugiere preguntar a las personas qué término prefieren que se les llame.

“Lo odio,” dijo Mike Madrid, estratega republicano y cofundador del Proyecto Lincoln. “Como comunicador político, necesitas hablar con la gente donde están ... No creo que el hispanohablante promedio lo acepte pronto.”

Los latinos y los no latinos históricamente han luchado por llegar a un consenso sobre una etiqueta general para describir a los descendientes o ciudadanos que representan a más de 30 países latinoamericanos, según Kevin R. Johnson, decano de la Facultad de Derecho y Estudios Chicanos/Chicanos de UC Davis. profesor de la escuela.

“Estos esfuerzos ahora, están tratando de ser constructivos ... a diferencia de los epítetos usados en generaciones pasadas. Creo que es un esfuerzo avanzar,” dijo Johnson.

La etiqueta hispana también ha recibido críticas de latinos progresistas por su asociación con España, según Gómez. Por ejemplo, es posible que los migrantes de América Latina cuya lengua materna sea un dialecto indígena no quieran ser agrupados con hispanos o latinos.

Johnson dijo que le sorprendería escuchar el término conversacionalmente entre dos latinos que están almorzando.

“Tal vez una figura política diga algo así, pero no sé, no estoy seguro de que se mantenga,” dijo.

Valenzuela dijo que es difícil decir si la etiqueta reemplazará términos de uso generalizado como latino o hispano, pero enfatizó que la etiqueta hace que los latinos LGBTQ se sientan “vistos, validados y escuchados.”

“Una de las principales razones por las que está comenzando a ganar mucho uso es por (su) inclusión”, dijo Valenzuela. “Creo que el lenguaje siempre está evolucionando, por lo que es posible que veamos otro término que represente mejor lo que la gente siente en los próximos 10 años.”

