Conozca a los mexicoamericanos en California que están votando por Donald Trump

Linda Martinez-Hanna es llamada traidora.

Cuando entró en una cuarto en reuniones familiares el año pasado, su presencia incitó a sus familiares a decir, “Ahí viene ls republicans” - mientras salían de la habitación.

La mayoría de sus amigos, aquellos que pensó que “nunca en un millón de años” se volverían contra ella, ya no le hablan.

El aislamiento empeoró en 2018, cuando quiso dejar de ocultar sus opiniones y se unió a Latinos for Trump como activista abierta.

“Quería mostrarle a la gente que siendo una minoría, puedes ser republicano,” dijo Martínez-Hanna, un residente de 59 años de El Dorado Hills. “Desorienta a la gente por completo y no les gusta.”

Martinez-Hanna es cristiana y mexicoamericana de primera generación que creció en la ciudad fronteriza entre Estados Unidos y México de Eagle Pass, Texas, antes de establecerse en California. Es hija de padres mexicanos que emigraron a Estados Unidos a finales de los 40 y principios de los 50.

El apoyo a Trump entre los latinos de California ha crecido desde 2016, según las encuestas, a pesar de la preocupación de la comunidad por sus políticas de inmigración y los comentarios despectivos que ha hecho sobre los inmigrantes durante su presidencia.

Mike Madrid, cofundador del Proyecto Lincoln y experto en las tendencias del voto latino, dijo que el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, aún tiene que ganarse a los hombres hispanos de la misma manera que lo hizo Hillary Clinton en 2016.

Una nueva encuesta del Instituto de Políticas Públicas de California publicada esta semana muestra que el 57% de los probables votantes latinos en California, quienes según Madrid son en su mayoría de ascendencia mexicana, planean votar por Biden y el 33% por Trump. Aproximadamente el 6% está indeciso.

En el último ciclo electoral, cuando Trump se enfrentó a la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, el 12% de los probables votantes latinos le dijeron a PPIC en octubre antes de las elecciones que dijeron que estaban votando por Trump, mientras que el 71% dijo que estaban votando por Clinton.

Trump atrae a los jóvenes latinos nacidos en Estados Unidos menores de 40 años, dijo Madrid.

“Están adoptando los patrones de votación similares de los hombres blancos sin educación universitaria,” dijo. “Creo que es la historia más contundente de la asimilación en Estados Unidos, especialmente entre los hombres.”

Geraldo Cadava – autor del libro ‘El Republicano Hispano: la Formación de una Identidad Política Estadounidense, Desde Nixon Hasta Trump’ – dijo que los latinos conservadores son más diversos que la comunidad de exiliados cubanos o los latinos católicos con opiniones contra el aborto.

También rechaza la idea de que el movimiento conservador latino comenzó en Florida.

“Los hispanos que estaban en el terreno primero tratando de organizar el apoyo a los candidatos republicanos eran mexicoamericanos de California en los años 50 y 60,” dijo Cadava. “Los grupos de defensa de los latinos están dirigidos por grupos progresistas y demócratas que reciben la mayor atención. Entonces, en muchos sentidos, los republicanos latinos fuera de Florida son algo invisibles y desconocidos.”

Marco Gutiérrez, originario de Jalisco, México, solía trabajar en bienes raíces, pero enfrentó la ruina financiera durante la Gran Recesión de 2008.

“Esa fue una llamada de atención para mí porque ... mi Sueño Americano se fue”, dijo el residente de Discovery Bay.

Cuando Trump se postuló para el cargo en 2016 y centró su plataforma en el crecimiento del empleo, Gutiérrez escuchó y nació la premisa detrás del movimiento Latinos por Trump.

En un momento, sus cuentas de redes sociales Latinos for Trump tenían un total de 20.000 seguidores. Hoy, el número está más cerca de 10,000. La caída de seguidores, dijo, se debe a que los votantes inician sus propios grupos latinos para Trump o se unen a otros.

“La filosofía de mi organización era equilibrar la participación baja y desproporcionada” en las elecciones de las comunidades hispanas, dijo.

Al igual que Martínez-Hanna, Gutiérrez comparte la postura de Trump sobre el aborto, que limita la inmigración a los Estados Unidos y fortalece las fronteras.

Cuatro años después, todavía planea votar por Trump en 2020, pero con menos entusiasmo.

Gutiérrez dijo que está cada vez más frustrado por la falta de progreso en el muro fronterizo entre los Estados Unidos y México, la respuesta del presidente a la pandemia y la negativa a brindar claridad sobre sus declaraciones de impuestos.

El ex presidente George W. Bush a menudo es aclamado como el “modelo” de cómo los republicanos pueden reclutar votantes latinos, en parte, debido a su postura moderada sobre la inmigración, dijo Cadava. La familia de Bush pasó años cultivando relaciones entre líderes latinos y votantes en Texas, un estado que alberga una gran cantidad de votantes latinos elegibles.

Mientras era gobernador de Texas, Bush también nombró a Alberto Gonzales para servir como juez de la Corte Suprema de Texas, y finalmente lo nombró como el primer hispano en servir como Consejero de la Casa Blanca durante su presidencia.

Martínez-Hanna, ex demócrata, dijo que el primer presidente republicano por el que votó fue el ex presidente Ronald Reagan, durante su segundo mandato. Su ley de amnistía permitió a casi 3 millones de inmigrantes un camino para convertirse en ciudadanos, lo que fue visto favorablemente entre los latinos.

Incluso si el Partido Republicano se ha movido en una dirección diferente desde los ex presidentes Reagan y Bush, Cadava dijo que podría ser difícil para los republicanos latinos leales “sacudir su fe en el partido.”

Ya sea que el candidato republicano sea una figura como Bush o Trump, Cadava cree que el Partido Republicano continuará ganando entre un cuarto y un tercio del voto latino debido a la lealtad partidista.

“No hay ninguna razón para que crea que ese apoyo desaparecerá del mapa,” dijo. “Todavía ha habido presencia, incluso después de la Proposición 187.”

Cadava llama a la Proposición 187, una iniciativa de votación aprobada en 1994 que prohibía a los inmigrantes no autorizados recibir beneficios públicos, un punto de inflexión entre los conservadores latinos de California y el Partido Republicano.

Incluso después de la Proposición 187, los republicanos latinos nunca han desaparecido de la escena y Cadava dijo que algunos latinos apoyaron la iniciativa electoral porque creían que los inmigrantes indocumentados agotaban la economía del estado. Los republicanos latinos de California también tienen una presencia destacada en organizaciones como la Cámara de Comercio Hispana, según Cadava, porque los intereses del negocio y comerciales son importantes para ellos.

“Tanto si eres blanco como si eres hispano, las oportunidades económicas no existen,” dijo Madrid. “El mensaje de Trump, sea lo que sea, incluso si es simplemente enojo, resuena en este momento.”

Desde la Proposición 187 hasta Trump, la rabia ha actuado como un movilizador efectivo entre los votantes latinos, dijo.

“Eso es realmente lo único que ha visto a los latinos votar en números más altos que los históricos,” dijo Madrid. “¿Qué pasa cuando Trump se va? ¿Los latinos regresan a un patrón de votación tradicional de baja propensión, o podemos (nosotros) crear el hábito de votar?”

Al reconocer que California no es un estado de campo de batalla, Gutiérrez no cree que ninguno de los partidos políticos haga lo suficiente para atraer a los votantes latinos en California.

“Espero que dejemos de ser ... un premio para la derecha o la izquierda,” dijo.

Cadava dijo que los partidos republicano y demócrata no deben dar por sentado a los votantes latinos y “dejar de pensar que los votantes latinos son republicanos y conservadores naturales o liberales y demócratas naturales.”

Después de que el ex candidato presidencial republicano Mitt Romney perdiera su candidatura a Barack Obama en 2012, el Comité Nacional Republicano publicó un informe que mostraba que el Partido Republicano necesitaba llegar a más votantes latinos.

“Necesitamos hacer campaña entre los estadounidenses hispanos, negros, asiáticos y gays y demostrar que también nos preocupamos por ellos,” según el informe. “Debemos reclutar más candidatos que provengan de comunidades minoritarias.”

A medida que el electorado latino crece, algunos esperan que ambos partidos políticos hagan un esfuerzo concertado para llegar a esos votantes.

“Ahora sabemos que (el Partido Republicano) fue en una dirección diferente y realmente se duplicó en su base blanca,” dijo Cadava. “No creo que sea una receta para el éxito en el futuro. Por lo tanto, tendrán que encontrar formas de ampliar su apoyo ... y seguir ampliando su base.”

