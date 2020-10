Las latinas de California ganan menos. Una nueva iniciativa quiere cambiar eso

The English version of this article is available here.

La asambleísta Lorena González, demócrata de San Diego, anunció el viernes una nueva iniciativa con un “enfoque láser” para abordar las disparidades económicas y educativas que afectan a las latinas, que representan a uno de cada cinco californianos.

La “Iniciativa Latinas Invisibles,” un esfuerzo del Caucus Legislativo Latino de California liderado por González, es una iniciativa de dos años que está planificada para conducir a soluciones para abordar las brechas de oportunidades que enfrentan las mujeres hispanas.

Un informe de Hispanas Organized For Political Equality (Hispanas Organizadas por la Igualdad Política) por ejemplo, muestra que las latinas de California ganan 42 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco.

“Sufrimos, de muchas maneras, los mismos problemas que sufren todas las mujeres, pero en cantidades desproporcionadas, ya sea por desigualdades en nuestro salario, ya sea por representación en diferentes campos, ya sea en el avance de carreras y oportunidades,” dijo González, quien preside el caucus.

En el primer año de la iniciativa, los legisladores planean recopilar datos y organizar audiencias con expertos en educación y economía y latinas que trabajan en una variedad de industrias, desde trabajadores con salarios bajos hasta directores ejecutivos a nivel corporativo, para identificar los problemas y encontrar soluciones.

Otros legisladores involucrados en la iniciativa incluyen a las senadoras María Elena Durazo, demócrata de Los Ángeles, Lena González, demócrata de Long Beach, y la asambleísta Luz Rivas, demócrata de Arleta.

“Va a ser dirigido por latinas en la legislatura porque ... no puedes sentarte y esperar a que alguien más destaque a tu comunidad,” dijo González. “Vamos a tomar las riendas.”

González dijo que la idea de la iniciativa surgió cuando los legisladores del Caucus Latino trabajaron juntos para crear un conducto para aumentar el número de mujeres hispanas en la Legislatura estatal.

El nuevo informe de Hispanas Organized For Political Equality, (Hispanas Organizadas por la Igualdad Política,) con sede en Los Ángeles, destaca cómo las latinas se han visto afectadas por la recesión económica de la pandemia COVID-19.

“La evidencia preliminar muestra que las latinas son el grupo demográfico más afectado por la actual recesión económica relacionada con la pandemia, como lo fueron durante la recesión de 2008,” según el informe.

En los primeros meses de la pandemia, alrededor del 30 por ciento de las mujeres hispanas y el 40 por ciento de las latinas indocumentadas en el estado perdieron sus trabajos en comparación con el 9 por ciento de las mujeres blancas, muestra el informe.

Las latinas están “abrumadoramente” empleadas en el sector de servicios y hotelería. Y es por eso que vieron esos altos aumentos en el desempleo,” dijo la directora ejecutiva de la organización, Helen Iris Torres.

Otros factores que hacen que las mujeres hispanas sean vulnerables a las recesiones económicas, según Torres, incluyen la discriminación, una mayor probabilidad de trabajar en empleos con bajos salarios y ser el receptor de los despidos.

Torres también dijo que las latinas tienen un largo camino por recorrer en lo que respecta a logros educativos. Las mujeres hispanas tienen menos probabilidades de tener una licenciatura, según el informe. Aproximadamente el 15 por ciento de las mujeres hispanas en California tienen una licenciatura en comparación con el 43 por ciento de las mujeres blancas.

“Nuestra invisibilidad comienza a una edad temprana, cuando nuestro sistema no asegura que tengamos un techo sobre nuestras cabezas y que estemos conectados con recursos que nos ayuden a tener éxito en la escuela,” dijo Rivas en un comunicado.

Después de la recesión de 2008, un aumento de mujeres hispanas abrió sus propias microempresas, con cinco o menos empleados, para recuperar lo que habían perdido, según Torres. Ella anticipa que la recesión inducida por COVID-19 conducirá a un resultado similar entre las latinas.

“Cuando realmente deconstruye los números, se da uno cuenta de cuánto peor ha sido para las latinas en el estado,” dijo González. “Si bien California continúa mejorando en cuanto a la equidad salarial para todas las mujeres, en particular para las mujeres blancas, las cifras para las latinas en realidad van en la dirección equivocada.”

