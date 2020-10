¿Qué tan diverso es su gobierno? Estas leyes cambiaron quién tiene el poder en California

Este artículo ha sido apoyada por Solutions Journalism Network, una organización sin fines de lucro dedicada a reportajes rigurosos y convincentes sobre respuestas a problemas sociales. The English version of this article is available here.

Deborah Ortiz se sintió desamparada cuando se postuló para un escaño en el Concejo Municipal de Sacramento en 1993. Era la única latina en un grupo de seis compitiendo por el escaño abierto por Joe Serna Jr., quien acababa de ganar una carrera para alcalde.

Ortiz no recibió el apoyo de líderes demócratas prominentes o desarrolladores influyentes en la ciudad, que ayudaron a financiar la mayoría de las carreras locales. La mayoría estaba convencida de que la candidata al concejo municipal Jean Shaw-Conelly, esposa del ex asambleísta Lloyd Connelly, ganaría la carrera, dijo.

“Siempre hubo un candidato que respaldaron además de mí,” dijo Ortiz.

Pero Ortiz salió adelante de todos modos, convirtiéndose en la primera latina y mujer de color en ser elegida para el concejo municipal.

Casi tres décadas después, el panorama para los candidatos latinos es muy diferente. Los legisladores latinos representan 27 escaños en la Legislatura, lo que representa aproximadamente una quinta parte de sus 120 funcionarios. Eso es más que seis en 1990.

También han logrado avances en las oficinas locales, especialmente en las juntas escolares. Un análisis del Sacramento Bee muestra que las juntas escolares electas del condado son cada vez más diversas: los fideicomisarios latinos representan el 22% de los escaños y los negros tienen el 11% de los escaños. Esos números son proporcionales a la población del condado.

Esos logros no fueron un accidente.

Siguieron dos cambios importantes en la ley de California que abrieron oportunidades a candidatos con menos experiencia de diversos orígenes.

Primero, los votantes en 1990 establecieron límites de mandato para la Legislatura de California, forzando la rotación entre los líderes electos y creando contiendas abiertas para los distritos de la Asamblea y el Senado estatal.

Más tarde, el gobernador Gray Davis firmó en 2002 la Ley de Derechos Electorales de California, que permitió a las minorías presionar por cambios en los formatos electorales para darles una mejor oportunidad de ganar un cargo. El remedio de la ley requería que los gobiernos locales adoptaran elecciones de distrito en lugar de elecciones generales, un cambio que significa efectivamente que los candidatos tienen que persuadir a menos votantes para que voten por ellos.

Ninguna ley garantiza la representación de candidatos de minorías.

Los límites de mandato acortan las carreras de los políticos hoy en día, tal como lo hicieron hace 30 años. Algunos de los primeros líderes en dejar la Legislatura debido a límites de mandato fueron legisladores negros influyentes como el ex Vocero de la Asamblea Willie Brown, por ejemplo.

Y, aunque los estudios muestran que un cambio en las elecciones de distrito ha aumentado la representación de las minorías en el gobierno local, los avances no son uniformes.

Modesto, por ejemplo, en 2008 se convirtió en el caso de prueba para la Ley de Derechos Electorales de California cuando su concejo municipal luchó y perdió una demanda de residentes latinos que exigían elecciones de distrito. La ciudad adoptó elecciones de distrito y pagó $3 millones para resolver el caso.

Hoy, su consejo de siete miembros tiene la misma cantidad de líderes latinos que tenía cuando fue demandado: Uno.

Aproximadamente el 40 por ciento de los residentes de Modesto se identifican como hispanos. En el Condado de Stanislaus, donde Modesto es la ciudad más grande, alrededor del 47 por ciento de los residentes se identifican como hispanos, según estimaciones del censo. El condado nunca ha elegido a un líder latino para su junta de supervisores.

Esos números muestran que los cambios en el formato de las elecciones por sí solos no generarán una mayor diversidad entre los representantes. Los partidos aún deben cultivar candidatos si quieren diversos cargos públicos.

Ortiz, ahora miembro de la Junta de Fideicomisarios del Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ríos, dijo que está lejos de ser seguro que los partidos tengan la estructura para continuar diversificando los cargos electos locales.

“Espero que haya una tubería, pero no la veo en ninguna de las organizaciones latinas de la ciudad,” dijo.

Según los datos del censo de 2019, los anglos en el Condado de Sacramento representan el 44 por ciento de la población; los latinos constituyen el 24 por ciento de la población del condado; el 17 por ciento son asiáticoamericanos; y, el 11 por ciento afroamericanos.

Entre los escaños del concejo municipal que comprenden siete ciudades incorporadas en el condado de Sacramento, la mayoría, el 69 por ciento, están ocupados por miembros blancos del concejo municipal. Aproximadamente el 5 por ciento de los escaños están ocupados por miembros latinos, y los afroamericanos y asiáticoamericanos representan cada uno aproximadamente el 13 por ciento de los escaños del consejo de la ciudad.

Los números son mejores, aunque no completamente representativos a nivel de la junta escolar. Cincuenta y uno de los 86 miembros de la junta escolar electos del condado son blancos, lo que representa el 59 por ciento de los escaños. Los latinos representan el 22 por ciento de los escaños, los afroamericanos el 12 por ciento y los asiáticoamericanos el 7 por ciento de los escaños en las juntas escolares del condado.

Mindy Romero, fundadora y directora del Centro para la Democracia Inclusiva de la Universidad del Sur de California, dijo que tiene sentido que las juntas de las escuelas públicas sean más diversas que otros cuerpos electos.

Más de la mitad de los estudiantes de escuelas públicas en California son hispanos o latinos, según el Departamento de Educación de California, y tener un hijo en la escuela puede motivar a un padre a postularse para un cargo. Aproximadamente el 22 por ciento de los estudiantes son anglos, el 9 por ciento son asiáticos y el 5 por ciento son afroamericanos.

“A menudo, para los latinos, la puerta de entrada para involucrarse en la política es una junta escolar,” dijo. “Una junta escolar es mucho más local y mucho más accesible.”

En la Legislatura, más de la mitad de los legisladores de California son anglos, según datos de la Oficina de Investigación de California. Aproximadamente el 12 por ciento se identifica como asiático o de las islas del Pacífico, el 8 por ciento se identifica como afroamericano y menos del 1 por ciento se identifica como nativo americano o más de una raza.

El Caucus Legislativo Latino del estado está compuesto por siete senadores estatales, 20 miembros de la Asamblea y cinco funcionarios constitucionales, incluidos el fiscal general y el secretario de estado del estado.

Muchos legisladores latinos en servicio hoy dicen que se sintieron movilizados para participar cívicamente o postularse para un cargo después de que el ex gobernador Pete Wilson respaldara la Proposición 187, llamada “Iniciativa Salvemos Nuestro Estado,” en 1994.

La iniciativa de la balota buscaba prohibir que los inmigrantes indocumentados calificaran para usar los beneficios públicos. Wilson lo describió como un esfuerzo por racionar los dólares de los contribuyentes para los ciudadanos. “No podemos educar a todos los niños de aquí a Tierra del Fuego,” dijo WIlson en ese momento.

El año pasado, miembros del caucus latino lanzaron un video sobre el 25 aniversario de la iniciativa dirigido al ex gobernador republicano.

“Gobernador Wilson, hace 25 años este mes, difundió el miedo sobre los latinos y los inmigrantes en un intento de asegurar un futuro para usted y su partido,” dice en el video el presidente de la Asamblea, Anthony Rendón, miembro del Caucus Legislativo Latino. “En cambio, encendiste un movimiento.”

Después de que Ortiz completó su mandato en el concejo municipal en 1996 para servir en la Legislatura de California, los sacramentarios no vieron a otro miembro latino del concejo municipal hasta 2015, cuando Eric Guerra asumió el cargo.

Guerra, quien nació en Michoacán, México y es hijo de trabajadores agrícolas, dijo que muchos latinos de clase trabajadora no tienen mucho dinero ni conexiones políticas para financiar costosas campañas locales.

Esas familias latinas de clase trabajadora han sido especialmente vulnerables a la pandemia del coronavirus.

Desde el inicio del brote, los funcionarios estatales y nacionales han luchado por detener la propagación desproporcionada del virus entre los latinos, quienes también han enfrentado la peor parte de la crisis económica impulsada por la pandemia.

Para Guerra, la situación es un recordatorio de la facilidad con la que se puede ignorar a las comunidades latinas durante una época de crisis y demuestra lo vital que es tener tomadores de decisiones latinos en los cargos públicos.

“COVID-19 mostró cómo no nos veían,” dijo. “Nadie reconoció lo que estaba pasando. También es una responsabilidad para nosotros crecer y tener a la gente preparada y lista para ser competitiva en estas carreras.”

Las experiencias de vida de los legisladores de comunidades subrepresentadas se reflejan comúnmente en la legislación que proponen.

En 2020, los legisladores de color aprobaron una legislación que financia una campaña de divulgación COVID-19 para trabajadores agrícolas, un grupo de trabajo de nueve miembros para investigar reparaciones para afroamericanos y colocaron una iniciativa que restablecería la acción afirmativa en la boleta electoral de noviembre. En particular, la Legislatura de California aprobó una desgravación fiscal histórica para ampliar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo del estado a los californianos indocumentados de bajos ingresos.

Aproximadamente 130 de las aproximadamente 450 ciudades de California adoptaron elecciones de distrito después de que el gobernador Davis firmó la ley de 2002 que permite a las minorías demandar por cambios en el formato de las elecciones si creen que están privados de sus derechos, según la National Demographics Corporation. Muchos distritos escolares también adoptaron elecciones de distrito debido a la ley, la Ley de Derechos Electorales de California.

Los cambios aún están en marcha.

El año pasado, el concejo municipal de Elk Grove votó para pasar a elecciones por distrito luego de enfrentar una demanda de un abogado de derechos civiles de Malibú que argumentó que el sistema electoral de la ciudad diluyó el poder de voto de los votantes latinos. Este año será la primera elección por distrito de la ciudad. Citrus Heights también hizo el cambio en 2019.

Dos estudios académicos recientes sugieren que los distritos pueden resultar en juntas y consejos más diversos.

Un estudio de 2016 realizado por el Rose Institute of State and Local Government en Claremont McKenna College señaló que “es probable, pero no está garantizado,” que cambiar el sistema electoral de una ciudad aumentará el número de latinos en cargos públicos.

“El paso a elecciones por distrito ha aumentado la cantidad de latinos elegidos para los concejos municipales, pero ese cambio ha sido impulsado por avances significativos en algunas ciudades, como Sanger y Chula Vista, que compensaron la falta de aumento en otras, como Escondido y Wildomar,” según el estudio.

Otro estudio de 2019 realizado por investigadores de UC Riverside encontró que los grupos subrepresentados obtienen escaños después de que sus comunidades adoptaron las elecciones de distrito. Las ciudades que cambian a elecciones por distrito ven aumentar la representación racial en un promedio del 10 por ciento durante el próximo ciclo electoral, dice el estudio.

El cambio a las elecciones de distrito es anterior a la Ley de Derechos Electorales de California. Los activistas latinos lucharon por ese formato a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990 en la Costa Central, donde las elecciones de distrito ayudaron a los latinos a ganar las elecciones en Salinas y Watsonville.

En 1988, los votantes de Salinas aprobaron las contiendas por distrito que resultaron en que la ciudad eligiera a su primer concejal latino un año después. En 1991, Anna Caballero fue elegida como la primera concejal latina de Salinas. Para 1993, la ciudad tenía cuatro concejales latinos, dijo, lo que resultó en un concejo de mayoría latina.

Caballero, ahora senador estatal, dijo que la Ley de Derechos Electorales de California faculta a los candidatos de minorías.

“Muchas comunidades se han mudado a las elecciones de distrito, muy a regañadientes, realmente descontentas por eso”, dijo. “Al final, les da a las personas de color la oportunidad de al menos nivelar un poco el campo de juego y sentir que también tienen un papel en la política”.

Guerra cree que se necesitaron casi dos décadas para que otro latino fuera elegido en el concejo municipal de Sacramento porque la generación anterior “llegó al mismo tiempo y se retiró al mismo tiempo.”

Preparar a la próxima generación de líderes latinos para postularse a un cargo es algo en lo que piensa a menudo a través de su participación en el Proyecto de Liderazgo Juvenil Latino Chicano, un programa de liderazgo estatal para jóvenes latinos.

También quiere que los líderes latinos se postulen para cargos más grandes, como alcaldes, supervisores del condado y oficinas estatales.

“Cuanto más grande se vuelve el asiento, mayor es la influencia, y creo que ahí es donde nos hemos quedado cortos porque hay que tener una estrategia más táctica para ganar esos asientos,” dijo.

Algunas oficinas han permanecido fuera del alcance de los latinos a pesar de sus avances en la Legislatura y en muchas oficinas locales.

El estado alberga a aproximadamente 14 millones de latinos que constituyen el grupo demográfico más grande del estado. Pero todavía tienen que llegar a la oficina del gobernador de California o los escaños del Senado de los Estados Unidos.

Poco después de que la Senadora Kamala Harris fuera anunciada como la elección vicepresidencial del candidato demócrata a la vicepresidencia Joe Biden, un comité de acción política progresista, Latino Victory, anunció una campaña de cinco cifras para presionar al gobernador Gavin Newsom para que nombrara al secretario de Estado Alex Padilla como el primer senador latino del estado.

“Si no podemos elegir a un senador latino de los Estados Unidos de California ... eso no es una buena señal para nuestra comunidad, por lo que, por nuestra parte, estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que haya oportunidades para tener, apoyar y elegir Candidatos latinos progresistas que reflejan la comunidad,” dijo Mayra Macías, directora ejecutiva de Latino Victory.

Sacramento Bee compiló estos datos analizando las biografías de los funcionarios públicos que aparecen en los sitios web de la junta escolar, el condado y la ciudad.

También nos referimos a la Oficina de Investigación de California, el directorio del Fondo de Educación NALEO 2019 de funcionarios electos latinos de California y la cobertura de noticias anterior. Las oficinas públicas y los funcionarios públicos fueron contactados por correo electrónico o por teléfono para revelar la representación racial de su junta o consejo.

Si bien no todas las oficinas respondieron a nuestras solicitudes, algunos funcionarios públicos revelaron su raza o etnia y la raza o etnia de otras personas que se identificaron de manera similar en su región.

