José Ramírez es campeón mundial del CMB

José Ramírez realizó el sueño que comenzó durante su niñez en Avenal, ganando el campeonato mundial de boxeo superligero del CMB el 17 de mazo en la Ciudad de Nueva York.

El invicto Ramírez controló la lucha de 12 asaltos de principio a fin, especialmente en la ronda final cuando estaba esperando a Amir Imam en la campana y tambaleó a su oponente en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden.

Los jueces anotaron la pelea entretenida por unanimidad para Ramírez: 115-113, 117-111, 120-108. Ramirez, de 25 años, mejoró su récord profesional a 22-0 con 16 nocauts. Imam cayó a 21-2.

Un cartel de promoción pro inmigrantes con una foto de José Ramírez's el en condado de Tulare.

“Ni siquiera puedo explicar cómo me siento,” dijo Ramírez. “Soy un joven de Avenal. Fui a un gimnasio que abrió en 1999 y caminé desde mi dirección de Monterey Street con un par de guantes que no eran de marca. Ahora soy un campeón mundial y todo valió la pena.”

Bob Arum, el promotor de Top Rank, dijo que el plan es que Ramírez defienda su título mundial en el Parque Chukchansi este verano.

Eso estaría bien con Ramírez, quien dijo que estaba pensando en sus fanáticos, agricultores y en la gran cantidad de gente que lo apoyó desde el primer día.

“A lo largo de cada ronda estaba pensando en esas personas que contaban conmigo.” dijo. “Eso me empujó.”

Ramirez es el primer nativo del Valle de San Joaquín en ganar un campeonato mundial del CMB.

Otros ex campeones del mundo que residen en Fresno, pero que no nacieron en la área: El ex campeón mundial welter de la Asociación Nacional de Boxeo, Young Corbett III de Potenza, Italia; la tres veces campeona mundial Jenifer Alcorn de San Luis Obispo y el ex campeón mundial de peso pluma de la FIB Héctor Lizárraga de México.

José Ramírez.

El sábado en Nueva York, Ramirez superó a Imam en todo momento. Las estadísticas de ESPN mostraron que Ramírez conectó 228 golpes de poder a comparición de 108 por Imam.

“Dos jueces deben ser investigados y un juez fue honesto,” dijo Freddie Roach, el entrenador de Ramírez. “Ganó todas las rondas. Una pelea en el pueblo de origen para José siguiente sería genial, pero Nueva York fue genial para nosotros esta noche. Al final de la pelea, todos estaban de nuestro lado.”

Rick Mirigian, el agente/promotor de Ramírez, dijo que “los grandes riesgos tienen grandes recompensas.”

“Estoy orgulloso de en quién se ha convertido dentro y fuera del ring,” dijo. “Esta noche sonreiré y volveré a trabajar mañana.”

Timothy Bradley, comentarista de color y un ex campeón mundial en cinco ocasiones ahora retirado, dijo que estaba impresionado con el estilo agresivo que mostró Ramírez.

Ramirez dijo que las primeras rondas estuvieron cerca debido a los golpes de Imam “e hizo su trabajo allí y me dificultó entrar.”

“Hubo momentos en los que pensé que me dejé tocar, pero eso es parte de aprender y convertirse en luchador y campeón mundial.”

Arum calificó la pelea como “un tanto unilateral” pero emocionante de ver.

Ramirez conectó algunos ganchos de izquierda en las primeras rondas y continuó lanzando golpes, especialmente un derecho a la cabeza de Imam en el sexto.

Ramirez dijo que tomó el control de la pelea en el octavo asalto y más allá.

“Estoy satisfecho con mi desempeño,” dijo Ramírez. “Al final del día, estoy feliz de ser un campeón mundial.

“Estoy feliz de que mi familia esté aquí conmigo y estoy feliz de que mi pequeño haya podido decir “Papi” cuando estaba en el ring. Estaba muy contento de tener mi segundo aliento y luchar esos 12 asaltos.”