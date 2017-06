Buscando a seres queridos perdidos

Las Rastreadoras se dedican a desenterrar los cuerpos de los desaparecidos de tumbas clandestinas en Los Mochis, México. El grupo, en la mayoría madres, salen dos veces a la semana en busca de los desaparecidos. / Las Rastreadoras (The Trackers) are dedicated to unearthing the bodies of the missing from clandestine graves in Los Mochis, México. The group, which is mostly made up of mothers, goes out twice a week to find their missing children. Especial para Vida en el Valle