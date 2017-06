Escuela primaria acapara dos títulos nacionales

Jolahnie Guzmán la escuela Río Calaveras carga el trofeo nacional del octavo grado en frente de Aleksei Macatuno. / Río Calaveras Jolahnie Guzmán, front, followed by Aleksei Macatuno carrying 8th grade trophy through the victory tunnel on their win at 2017 United States Academic Pentathlon in Minneapolis. CALIXTRO ROMIAS The Record