La determinación valió la pena para presentadora de noticiero de televisión

Jennifer Torres-Siders con su hija Soledad escucha a la oradora invitada, Leticia Ordaz del KCRA 3, en el almuerzo de liderazgo El Concilio Latina 2017. / Jennifer Torres-Siders with her daughter Soledad listens to guest speaker Leticia Ordaz, KCRA 3, at 2017 El Concilio Latina Leadership Luncheon. CALIXTRO ROMIAS The Record