Soldado deportado regresa en un ataúd

El veterano del Cuerpo de Marina que fue deportado, regresó a casa de la única manera que pudo – en un ataúd.

El ataúd cubierto con bandera del veterano cabo de primera, Enrique Salas fue cargado en una carroza con el sello del Cuerpo de Marina y dos banderas estadounidenses en miniatura salían de cada una de las ventanas.

Salas por fin llegó a casa en el central Valle de San Joaquín, de la única manera que pudo.

El veterano de la Guerra del Golfo, que fue deportado a México en 2006, fue enterrado con honores militares en un cementerio de Reedley el viernes al lado de su hermano menor, otro infante de marina caído.

“Mis padres dieron dos de sus hijos al Cuerpo de Marina, y ahora nos han perdido a los dos,” dijo en una ocasión Salas a American Civil Liberties Union para un reporte titulado “Dado de baja, y luego descartado: La manera en que los veteranos de los Estados Unidos son eliminados del país al que juraron proteger.”

“Los veteranos, ellos lucharon por el país,” dijo la hermana de Salas, Miriam Rodríguez, con lágrimas en los ojos afuera de la Iglesia Católica St. Anthony de Padua en Reedley. “Algunos cometieron algunos errores, pero no deberían de castigarlos mandándolos a un país extranjero. Él vivió aquí desde que era un niño. Él creció aquí.”

Salas, un graduado de la Preparatoria Reedley, recientemente tuvo un accidente automovilístico serio en Tijuana, donde estaba viviendo desde que fue deportado.

Rodríguez dijo que se había solicitado una visa humanitaria de emergencia con libertad condicional después del accidente, y se la otorgaron 10 días después para transportarlo al otro lado de la frontera para recibir mejor cuidado médico en la Universidad de California en San Diego. Mientras esperaba, él sufrió un ataque al corazón, luego otro más en camino a San Diego, donde fue se le declaró con muerte cerebral. Su hermana calificó el trato que recibió en México de “inhumano” y “horrible.”

Salas murió el 12 de abril a la edad de 47 años.

Trabajador y chistoso, así lo recuerdan familiares y amistades, Salas estaba dedicado a su familia y trataba de encontrar la manera de regresar a ellos. Su jovial y cálida personalidad le dio a ganar el sobrenombre de “Papa Bear.”

“Desgraciadamente, no pudimos regresarlo a tiempo a los Estados Unidos para que recibiera el tratamiento médico al que tenía derecho y salvarle la vida,” dijo Ricardo Franco, presidente del Comité de Veteranos Deportados bajo el Comité de Veteranos del Partido Demócrata de California.

Salas está entre los casi 1,500 veteranos de los Estados Unidos que han sido deportados, dijo Franco, con un promedio de 200 a 300 que están vivos y conocidos por el Comité de Veteranos Deportados.

Franco, quien se postuló para el Congreso, contra el titular Rep. Devin Nunes, dijo que es difícil obtener un número exacto porque los funcionarios de inmigración y el Departamento de Veteranos no tienen un registro de qué tantos de los deportados son veteranos.

“El ser deportado a un país que en realidad no se conoce es uno de los peores crímenes que puede haber,” dijo Franco, “y pensar que esto le está pasando a gente que se puso el uniforme y juró lealtad a nuestro país para protegerlo de cualquier otro país en el planeta – luego nos deshacemos de ellos así, esto es una desgracia y vergüenza nacional, sinceramente.”

Franco estuvo entre los cerca de 150 personas que asistieron a la misa funeraria de Salas, incluyendo un amigo y compañero veterano que también fue deportado, Héctor Barajas.

Barajas, director de Deported Veterans Support House (Hogar de Apoyo para Veteranos Deportados), estuvo en los encabezados nacionales este mes después de que el Gob. Jerry Brown le otorgara un perdón que prepare su camino de regreso a California. La semana pasada, él se hizo ciudadano estadounidense.

Barajas cree que había lo mismo en el futuro de Salas. “Él era uno de los hombres que iba a poder regresar a casa. … No deberíamos de traer a casa a estos hombres y mujeres en una bolsa.”

Barajas dijo que Deported Veterans Support House está al tanto de más de 350 hombres y mujeres que están siendo deportados a 42 países, o que recientemente fueron deportados.

Deportar a un veterano

El ACLU reportó detalles de la historia de Salas. Empezó con su llegada a Los Ángeles a la edad de 6 años con sus padres y sus cuatro hermanos menores.

Salas quería ser infante de marina desde que tenía 11 años, cuando vio en la televisión un comercial reclutando para el Cuerpo de Marina. Él se enlistó a los 17 años y celebró su cumpleaños a los 18 en un campamento de entrenamiento en Camp Pendleton en San Diego.

Salas prestó servicio activo en seguridad durante cuatro años en las Filipinas, Tailandia y Singapur. Él fue dado de baja honorablemente en 1992 después de haber prestado servicio en la Guerra del Golfo Pérsico, su récord militar abunda con recomendaciones de National Defense Service Medal, Sea Service Ribbon, y la Medalla por Buena Conducta. Él continuó estando en la reserva del Cuerpo de Marina hasta 1996.

Sin embargo, el reporte continúa diciendo que Salas empezó a batallar con las drogas, lo cual se le atribuyó en parte a su servicio militar. Él fue diagnosticado con el síndrome de estrés postraumático (PTSD).

Salas fue sentenciado en el 2004 por posesión de una sustancia controlada para la venta, lo cual le contó como un delito mayor con agravantes bajo la ley de inmigración con enmiendas, e hizo que su deportación fuera obligatoria.

Él fue arrestado en la frontera en diciembre de 2006, cuando trataba de regresar a casa de un viaje con su familia a Tijuana. Salas había pedido una tarjeta verde de reemplazo después de haber perdido su cartera en Tijuana.

“Al verse frente a una larga detención que no le permitiría proveer para su familia y sin tener suficiente dinero para consultar con un abogado, Salas firmó su propia orden de deportación,” dice el reporte. “Él creía que su servicio militar y el estatus de su abuela como ciudadana estadounidense serían de ayuda, pero no fue así.

“Después de 30 años en los Estados Unidos, incluyendo cuatro años de honorable servicio militar activo, Salas fue obligado al exilio.”

Desesperado por reunirse con su familia y proveer para sus dos hijas, él regresó al país y fue deportado dos veces más. Después de recibir una multa de tráfico en 2014, el reporte dice que Salas fue procesado bajo un cargo federal de reingreso ilegal después de haber sido deportado y fue sentenciado a 18 meses en una prisión federal.

“El juez reconoció el récord militar de Salas y su historial laboral, pero bajo la orden de inmigración de 1996, era como si sus manos estuvieran atadas. ‘Yo no sé qué haces aquí,’ se reporta que dijo el juez. ‘Tu lugar no es en México, pero no puedo hacer nada por ti.”

Esperando respuestas

En Tijuana, Salas se reunió con otros veteranos deportados a través de Veterans Support House. Él estaba activo con el grupo, asistió a tantos eventos como le fue posible con la esperanza de que algún día se le permitiera regresar con su familia en Reedley.

Por medio de su propia investigación, Salas se enteró de que él había sido elegible para hacerse ciudadano estadounidense después de haber sido dado de baja del Cuerpo de Marina. Si él hubiera solicitado la ciudadanía en cualquier momento antes de su sentencia en el 2004, él hubiera podido ser ciudadano, dice el reporte, “pero a él nunca se le dio lo que pudo haber sido la información que cambiara su vida.”

En Tijuana, Salas vivió con un familiar y trabajó para una planta que da servicio y reparación a tanques de gas industriales.

Él no pudo continuar con su tratamiento para PTSD en México. Él también sufría de dolor de espalda que puedo haber surgido por un accidente automovilístico que tuvo cuando estaba en el Cuerpo de Marina.

Franco dice que hubo mucho que se le robó a Salas de su vida.

“Tenemos que reconocer esto como una vergüenza y corregirla,” dijo Franco.

Fred Martínez estuvo parado solemnemente afuera de la iglesia de Reedley mientras el cuerpo de su segundo primo era cargado en la carroza.

Martínez, también un infante de marina jubilado, dijo que la muerte de salas, “en verdad es un golpe muy fuerte.”

“Esta es una mala manera de regresar al país.”