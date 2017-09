Milenaria fiesta indígena muestra danzas folklóricas coloridas, música tradicional y culinaria indígena

Escenas de la 15ª edición de la Guelaguetza California 2013 organizada por El Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño (CBDIO) y El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB). Scenes from the 15th annual Guelaguetza California 2013 organized by El Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño (CBDIO) and El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB). JUAN ESPARZA LOERA jesparza@vidaenelvalle.com